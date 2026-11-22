Tàu cá QB-98163-TS bị chìm ngoài khơi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hoài Nam

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 21/11, tàu cá QB-98163-TS do ông Hoàng Minh (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Lũ Phong, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản tại tọa độ 17°43'42"N - 107°35'45"E, cách cửa Gianh khoảng 63 hải lý về phía Đông, thì bất ngờ bị phá nước, không rõ nguyên nhân và nhanh chóng chìm xuống biển.

Thời điểm xảy ra sự việc, tàu cá QB-98670-TS do ông Phạm Văn Đông (sinh năm 1975, trú tại tổ dân phố Quảng Phong, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản cách vị trí tàu gặp nạn khoảng 4,5 hải lý. Phát hiện sự việc, tàu QB-98670-TS nhanh chóng cơ động đến hiện trường, phối hợp với các thuyền viên trên tàu bị nạn triển khai bơm nước chống chìm. Tuy nhiên, do nước tràn vào tàu nhanh, sóng lớn khiến việc cập mạn và hỗ trợ bơm nước gặp nhiều khó khăn, tàu QB-98163-TS đã bị chìm.

Tàu cá QB-98163-TS có chiều dài 15m, xuất bến tại cửa Gianh ngày 14/11/2026, trên tàu có 6 thuyền viên. Thời điểm tàu bị chìm, trên tàu có ngư lưới cụ, trang thiết bị và khoảng 2 tấn cá vừa khai thác. Rất may, cả 6 thuyền viên đều được cứu sống, bảo đảm an toàn tính mạng.

Đến khoảng 8 giờ 20 phút ngày 22/11, ông Hoàng Minh đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh trình báo về vụ việc.

Đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh thăm hỏi, động viên ngư dân sau hoạn nạn. Ảnh: Hoài Nam

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh đã hướng dẫn thuyền trưởng hoàn thiện các thủ tục khai báo theo quy định; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các thuyền viên khắc phục khó khăn, tìm kiếm nguồn hỗ trợ để sớm mua sắm phương tiện, ngư lưới cụ, ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn khơi bám biển.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh cũng biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và hành động kịp thời của tập thể tàu cá QB-98670-TS trong việc hỗ trợ cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho 6 thuyền viên gặp nạn.