Chiều 22/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận thông tin về vụ chìm tàu cá của ngư dân phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, xảy ra trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Trị.

Video về tàu cá bị chìm trên biển, 6 ngư dân may mắn được cứu sống.

Theo đó, tàu cá mang số hiệu QB-98163-TS do ông Hoàng Minh (SN 1983), trú tại tổ dân phố Lũ Phong, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân đang khai thác hải sản tại tọa độ 17°43'42"N - 107°35'45"E, cách cửa Gianh khoảng 63 hải lý về phía Đông thì bất ngờ bị phá nước, không rõ nguyên nhân, dẫn đến chìm tàu.

Vị trí hiện trường tàu cá bị chìm trên biển.

Thời điểm xảy ra sự việc, tàu cá QB-98670-TS do ông Phạm Văn Đông (SN 1975), trú tại tổ dân phố Quảng Phong, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang khai thác cách vị trí tàu gặp nạn khoảng 4,5 hải lý. Phát hiện sự việc, tàu QB-98670-TS nhanh chóng tiếp cận, cứu sống các ngư dân bị chìm tàu.

Được biết, tàu cá QB-98163-TS bị chìm trên biển có chiều dài 15m, xuất cảng cửa Gianh ngày 14/11/2026. Vụ việc gây thiệt hại toàn bộ tàu, ngư lưới cụ, trang thiết bị và khoảng 2 tấn cá của ngư dân vừa khai thác.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh thăm hỏi, động viên ngư dân khắc phục khó khăn sau vụ chìm tàu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh đã hướng dẫn ngư dân hoàn thiện các thủ tục khai báo vụ việc theo quy định. Đồng thời tiến hành thăm hỏi, động viên ngư dân khắc phục khó khăn, tìm kiếm nguồn hỗ trợ để sớm mua sắm phương tiện, ngư lưới cụ, ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn khơi bám biển.