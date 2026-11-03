Tàu biển Royal Princess đưa 3.000 du khách đến tham quan Khánh Hòa

Sáng 3-11, tàu biển quốc tế Royal Princess (quốc tịch Bermuda) cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa khoảng 3.000 du khách đến tham quan Khánh Hòa.

Tàu Royal Princess tiến vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

Tàu Royal Princess khởi hành từ Singapore ngày 30-10 đưa khách tham quan Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, du khách được Công ty TNHH Dịch vụ, Du lịch, Thương mại Phương Thắng đưa đi tham quan di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, chùa Long Sơn, trải nghiệm Làng nghề Trường Sơn, đi tour du lịch đồng quê… Tàu dự kiến rời cảng lúc 18 giờ cùng ngày để tiếp tục hành trình đến cảng Phú Mỹ (TP. Hồ Chí Minh).

Du khách tàu Royal Princess tại Cảng quốc tế Cam Ranh.

Từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa đã đón 42 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 74.760 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký của các hãng tàu, từ nay đến cuối năm, sẽ có thêm 12 chuyến tàu du lịch đến Khánh Hòa. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi và phát triển của du lịch tàu biển, góp phần vào thành công chung của ngành Du lịch Khánh Hòa.

Royal Princess là tàu du lịch cao cấp thuộc Hãng Princess Cruises, trực thuộc Tập đoàn Carnival Corporation & plc (Hoa Kỳ). Tàu có sức chứa 3.560 khách và khoảng 1.300 thuyền viên. Năm 2026 là năm đầu tiên Royal Princess hoạt động ở Đông Nam Á (lấy Singapore làm nơi đón, trả khách).