Tàu Anh tiến vào Biển Đông, chuẩn bị tham gia cuộc tập trận đa quốc gia

Tàu tuần tra HMS Spey của Hải quân Hoàng gia Anh. (Nguồn: Hải quân Hoàng gia)

Tạp chí Uk Defence Journal đưa tin, hai tàu tuần tra xa bờ lớp River Batch 2 này sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên giữa 3 quân chủng được tiến hành trong khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ Năm cường quốc (FPDA).

Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của tàu chiến, máy bay và binh sĩ trong các tình huống trên biển, trên bộ và trên không. Các lực lượng tham gia tập trận gồm khinh hạm, tàu tuần tra, tàu hộ vệ, tàu chở dầu và tàu ngầm, cùng các đội thợ lặn và đội chuyên trách đổ bộ kiểm tra tàu.

Các máy bay tiêm kích F-35A Lightning II của Australia đảm nhiệm vai trò chủ lực trong nội dung trên không của cuộc tập trận, trong khi các tình huống dự kiến gồm binh sĩ chỉ thị hỏa lực hải quân, đổ bộ tàu và khám xét tàu trên biển, tác chiến chống ngầm và phòng không hải quân với sự hỗ trợ của các lực lượng không quân.

Hải quân Anh cho biết, tàu HMS Tamar gần đây cũng đã tiến hành hoạt động bảo đảm tự do hàng hải tại Biển Đông cùng Hải quân Australia. Trong trả lời Quốc hội công bố ngày 8/9, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận tàu này hoạt động cùng một tàu của Australia ngày 1/9, trong khuôn khổ cam kết của London đối với quyền tự do hàng hải và hàng không theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

HMS Spey và HMS Tamar được triển khai thường trực tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ năm 2021 trong khuôn khổ Chiến dịch Highwall. Nhiệm vụ của hai tàu bao gồm tham gia các cuộc tập trận đa phương, hoạt động an ninh hàng hải, thực thi lệnh trừng phạt, hỗ trợ nhân đạo và bảo đảm tự do hàng hải.

FPDA được thành lập năm 1971, tạo khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa Anh, Australia, Malaysia, New Zealand và Singapore. Các nước thành viên thường xuyên tổ chức tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Cuộc tập trận Bersama Lima 26 cũng đánh dấu lần trở lại hoạt động của HMS Spey sau thời gian bảo dưỡng tại Singapore trong mùa Hè. Trong khi đó, HMS Tamar tiếp tục hoạt động tại khu vực, bao gồm cả việc tham gia cuộc diễn tập nhân đạo Pacific Partnership do Mỹ dẫn đầu.