Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân trong quá trình vận chuyển từ biển vào bờ.

Chỉ huy Hải đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần người gặp nạn và gia đình, đồng thời chỉ đạo nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 175.

Trước đó, vào sáng 14/11/2026, bệnh xá đảo Phan Vinh A (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận và cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân Bùi Văn Tiển (Sinh năm 1994, ngư dân tàu cá QNg90962TS) bị cá kìm đâm vào ngực trái khi đang khai thác hải sản trên biển.

Vào lúc 10 giờ ngày 17/11, Tàu 746 (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền tại khu vực đảo Đá Tây thuộc đặc khu Trường Sa đã nhanh chóng cơ động đến đảo Phan Vinh A tiếp nhận bệnh nhân Bùi Văn Tiển, cùng bác sỹ của đảo Phan Vinh A và bố đẻ của bệnh nhân là ông Bùi Văn Tẩn lên tàu đưa vào bờ trong điều kiện trên biển sóng cao 2 - 4 m, gió đông bắc cấp 5, cấp 6.

Trong suốt quá trình hành quân hơn 400 hải lý về đến đất liền, tàu thường xuyên cử cán bộ, nhân viên chăm sóc, thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân.

Đến trưa ngày 21/11, tàu đã đưa ngư dân gặp nạn đã cập cảng an toàn, lực lượng Quân y của Hải đoàn tiến hành kiểm tra sức khỏe đánh giá sơ bộ tình trạng bệnh nhân hơi thở yếu, nhịp hơi nhanh, thở ngắt từng cơn, vận động di chuyển bằng cáng.