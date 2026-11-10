Tàu 253 kịp thời đưa bệnh nhi từ Thổ Chu về Phú Quốc cấp cứu

Bệnh nhân nhi là nữ, sinh năm 2024, trú tại đặc khu Thổ Châu, trước đó được cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152 (Quân khu 9) trong tình trạng sốt cao, co giật, rối loạn ý thức, tiên lượng nặng, cần được chuyển đến cơ sở y tế có điều kiện điều trị tốt hơn.

Tàu 253 đưa bệnh nhân cập quân cảng Lữ đoàn 127.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 253 chuẩn bị đưa bệnh nhân từ tàu lên bờ.

Lúc 0 giờ 45 phút cùng ngày, nhận chỉ thị của Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân điều động Tàu 253 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam khẩn trương cơ động đến đảo Thổ Chu tiếp nhận bệnh nhân nhi, đưa về Phú Quốc. Đồng thời, Vùng chỉ đạo lực lượng quân y chuẩn bị phương tiện, nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận và chuyển bệnh nhân nhi đến cơ sở y tế.

Bệnh nhân nhi được đưa lên bờ và bàn giao cho lực lượng quân y.

Xe cứu thương của Đội Điều trị 78 tiếp nhận bệnh nhân nhi, chuyển đến cơ sở y tế điều trị.

Đến 1 giờ 42 phút, Tàu 253 tiếp nhận bệnh nhân nhi cùng bố, mẹ và tổ quân y Trung đoàn 152, sau đó rời đảo Thổ Chu hành trình về Phú Quốc.

Đến 6 giờ 20 phút, Tàu 253 cập quân cảng Lữ đoàn 127, sau đó được xe cứu thương của Đội Điều trị 78 (Vùng 5 Hải quân) chuyển đến Trung tâm Y tế Phú Quốc cấp cứu, điều trị.