Tàu 253 khẩn trương đưa bệnh nhi từ Thổ Châu về Phú Quốc cấp cứu

Tàu 253 chở bệnh nhi cập quân cảng Lữ đoàn 127.

Bệnh nhi là bé gái sinh năm 2024, trú tại đặc khu Thổ Châu. Trước đó, bé được cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152, Quân khu 9 với các triệu chứng sốt cao, co giật, rối loạn ý thức, tiên lượng nặng.

Do tình trạng bệnh diễn biến nghiêm trọng, cần được điều trị tại cơ sở y tế có điều kiện chuyên môn tốt hơn, bệnh nhi được đề nghị chuyển tuyến khẩn cấp.

Cán bộ hải quân đưa bệnh nhi lên bờ, bàn giao cho lực lượng quân y để chuyển đến cơ sở y tế điều trị.

Lúc 0 giờ 45 phút cùng ngày, nhận chỉ thị của Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân điều động Tàu 253 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam đến đảo Thổ Chu tiếp nhận bệnh nhi. Đồng thời, lực lượng quân y được chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận và chuyển bệnh nhi đến cơ sở y tế.

Đến 1 giờ 42 phút, Tàu 253 tiếp nhận bệnh nhi cùng bố, mẹ và tổ quân y Trung đoàn 152, sau đó khẩn trương rời đảo Thổ Chu, hành trình về Phú Quốc.

Xe cứu thương Đội Điều trị 78 tiếp nhận bệnh nhi, chuyển đến Trung tâm Y tế Phú Quốc tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Lúc 6 giờ 20 phút, tàu cập quân cảng Lữ đoàn 127. Bệnh nhi được bàn giao cho lực lượng quân y và xe cứu thương Đội Điều trị 78, Vùng 5 Hải quân, chuyển đến Trung tâm Y tế Phú Quốc tiếp tục cấp cứu, điều trị./.