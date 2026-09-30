Tate McRae, KATSEYE cùng Megan Thee Stallion góp mặt tại Victoria's Secret Fashion Show 2026

Victoria’s Secret tiếp tục mở rộng danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại sân khấu thời trang đình đám khi công bố Tate McRae, KATSEYE, Megan Thee Stallion và Megan Moroney sẽ góp mặt trong Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Chương trình dự kiến được phát trực tiếp từ Los Angeles vào ngày 18/10.

Theo thông tin được công bố, show diễn bắt đầu lúc 16h30 theo giờ Thái Bình Dương (PT), tương đương 19h30 theo giờ miền Đông (ET), và được phát trực tuyến trên YouTube. Đây là một phần trong nỗ lực duy trì và mở rộng sự trở lại của Victoria’s Secret Fashion Show sau khi chương trình từng bị gián đoạn từ năm 2018.

Trong số bốn nghệ sĩ, Megan Thee Stallion là cái tên được Victoria’s Secret công bố trước. Nữ rapper từng xuất hiện trong một video quảng bá với những hình ảnh đen trắng, diện nội y kết hợp tất lưới và thực hiện các động tác vũ đạo. Video đồng thời giới thiệu tên cô cùng thông điệp biểu diễn trực tiếp. Megan Thee Stallion cũng chia sẻ sự hào hứng trước cơ hội xuất hiện trên sân khấu của Victoria’s Secret, gọi đây là một giấc mơ và cho biết cô đã sẵn sàng “có đôi cánh” của riêng mình.

Tate McRae cũng bước lên sân khấu Victoria’s Secret sau một năm 2026 nhiều hoạt động. Sau giai đoạn quảng bá cho So Close to What, nữ ca sĩ góp mặt tại các lễ hội âm nhạc lớn như Lollapalooza và Osheaga hồi tháng 8. Cô đồng thời có màn ra mắt tại Met Gala và xuất hiện trong một chiến dịch quảng cáo của Adidas. Tate McRae cũng xác nhận đang bắt tay thực hiện album phòng thu thứ tư.

Với KATSEYE, màn trình diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026 diễn ra trong thời điểm nhóm đang có bước tiến đáng chú ý trên thị trường quốc tế. EP WILD phát hành hồi tháng 8 đã đứng đầu Billboard 200, đồng thời được giới thiệu là đạt tuần streaming lớn nhất trong kỷ nguyên streaming đối với một nhóm nhạc nữ. Thành tích này đến cùng thời điểm KATSEYE khởi động chuyến lưu diễn arena đầu tiên mang tên WILDWORLD Tour. Tour gồm 31 đêm diễn và dự kiến kéo dài đến tháng 11.

Trong khi đó, Megan Moroney mang đến màu sắc country cho đội hình biểu diễn năm nay. Album Cloud 9 từng vươn lên vị trí số 1 trên Billboard 200 hồi đầu năm, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Hiện Megan Moroney đang thực hiện chuyến lưu diễn tại các sân vận động trong nhà lớn nhất của mình từ trước đến nay, trong đó có chặng diễn tại châu Âu và Anh. Lịch trình này khép lại vào ngày 1/10 tại Belfast.

Sự xuất hiện của Tate McRae, KATSEYE, Megan Thee Stallion và Megan Moroney tiếp tục nối dài truyền thống kết hợp thời trang với âm nhạc của Victoria’s Secret. Trong hơn hai thập kỷ, chương trình từng trở thành sân khấu của nhiều tên tuổi lớn trong làng nhạc thế giới.

Mary J. Blige và Andrea Bocelli là những nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show vào năm 2001. Sau đó, chương trình lần lượt chào đón nhiều ngôi sao như Destiny’s Child, Justin Timberlake, Rihanna, Justin Bieber, Nicki Minaj, Taylor Swift, Ariana Grande, Lady Gaga, The Weeknd và Harry Styles.

Victoria’s Secret Fashion Show từng bị dừng sau phiên bản năm 2018 trước khi được thương hiệu khởi động lại dưới hình thức phát trực tiếp vào năm 2024. Phiên bản trở lại này quy tụ nhiều nghệ sĩ đáng chú ý như Cher, Lisa (BLACKPINK), Tyla và Joan Jett.

Đến năm 2025, sân khấu tiếp tục có sự tham gia của Missy Elliott, Karol G, TWICE và Madison Beer. Với phiên bản 2026, Victoria’s Secret tiếp tục lựa chọn đội hình đa dạng về thế hệ và thể loại âm nhạc, từ pop, hip-hop đến country, trong đó có những nghệ sĩ đang ở giai đoạn phát triển mạnh của sự nghiệp bên cạnh các tên tuổi đã khẳng định vị thế.