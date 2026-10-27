Tất tật về Harry Kane: Cầu thủ vượt mặt Mbappé thắng giải Quả Bóng Vàng 2026

Tóm tắt chung: Harry Kane giành Quả bóng vàng nam 2026 tại London Palladium.

Tiền đạo Bayern Munich ghi 73 bàn sau 65 trận cho CLB và đội tuyển Anh trong mùa giải 2025-2026, đồng thời giành danh hiệu Gerd Müller dành cho tiền đạo xuất sắc nhất năm.

Từ những ngày đầu chật vật tìm chỗ đứng tại Tottenham đến khi trở thành chân sút hàng đầu thế giới, Kane khẳng định vị thế bằng sự bền bỉ và khả năng săn bàn toàn diện.

Harry Kane chính thức được xướng tên cho danh hiệu Quả bóng vàng nam 2026 tại nhà hát London Palladium vào ngày 26/10. Vượt qua những đối thủ đáng gờm như Lionel Messi, Kylian Mbappé và Lamine Yamal, tiền đạo CLB Bayern Munich trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành giải thưởng cá nhân danh giá này sau 25 năm, kể từ sau chiến thắng của danh thủ Michael Owen năm 2001.

Kết quả đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Harry Kane. Tại lễ trao giải năm nay, anh không chỉ nhận danh hiệu Quả bóng vàng mà còn được trao giải Gerd Müller dành cho Tiền đạo xuất sắc nhất. Đây là thành tích vẻ vang của chân sút sinh năm 1993 sau một mùa giải được đánh giá là có sự nâng tầm về lối chơi và ghi bàn.

UEFA đăng bài chúc mừng Harry Kane.

Theo bảng xếp hạng chung cuộc, Kylian Mbappé về nhì, Lamine Yamal đứng thứ ba, Rodri xếp thứ tư và Lionel Messi đứng thứ năm. Việc Harry vượt qua những ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cho thấy hiệu suất thi đấu ổn định, cùng đóng góp không hề nhỏ cho tập thể đội tuyển quốc gia trong năm nay. Trong đó, thành tích nổi bật nhất giúp anh thuyết phục giới chuyên môn là 73 bàn thắng sau 65 lần ra sân cho CLB Bayern Munich và đội tuyển Anh trong mùa giải 2025-2026.

Riêng tại Bayern, anh ghi 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, góp công giúp đội bóng giành Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Siêu cúp Franz Beckenbauer. Còn tại Bundesliga, Harry ghi 36 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới mùa thứ ba liên tiếp. Anh cũng có 14 bàn tại Champions League, giúp Bayern tiến vào Bán kết.

Harry Kane thời trẻ.

Trong màu áo tuyển Anh, Harry Kane ghi thêm 12 bàn trong mùa giải, bao gồm 6 bàn tại World Cup 2026. Đội tuyển Anh kết thúc giải đấu ở vị trí thứ ba, thành tích tốt nhất của họ tại World Cup kể từ năm 1966. Với vai trò đội trưởng và chân sút chủ lực, Kane tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng ở cấp độ quốc tế.

Sinh ra tại London, Harry Kane gia nhập học viện Tottenham Hotspur khi mới 11 tuổi. Anh từng trải qua nhiều đợt cho mượn tại Leyton Orient, Millwall, Norwich City và Leicester City trước khi thực sự khẳng định vị trí ở "đội một" Tottenham. Những năm tháng phải liên tục tìm kiếm cơ hội thi đấu đã góp phần định hình phong cách chơi bóng và tinh thần cạnh tranh của tiền đạo người Anh.

Harry Kane ghi điểm ở mùa giải CLB lẫn World Cup.

Mùa giải 2014-2015 đánh dấu bước ngoặt khi Kane ghi 25 bàn tại Premier League, mở đầu cho giai đoạn đỉnh cao kéo dài về sau. Sau đó, anh giành 3 danh hiệu Vua phá lưới giải đấu vào các mùa 2015-2016, 2016-2017 và 2020-2021. Với 280/435 lần ghi bàn trên mọi đấu trường, Harry rời Tottenham vào năm 2023 với tư cách chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB.

Chuyển đến Bayern Munich ở tuổi 30, anh bước vào một chương mới của sự nghiệp, nhanh chóng thích nghi với Bundesliga và giành danh hiệu Vua phá lưới ngay mùa đầu tiên. Về sau, chàng tiền đạo tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, được nhắc đến như một trong những tiền đạo xuất sắc nhất nhưng chưa có thành tích vinh danh cá nhân nổi bật, cho đến chiếc cúp Quả bóng vàng lần này.