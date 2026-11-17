Grammy 2027 chứng kiến một cột mốc đáng nhớ của âm nhạc Philippines khi 2 nhóm nhạc BINI và SB19 cùng ghi tên vào danh sách đề cử Best Asian Pop Music Performance (Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất).

Cột mốc quan trọng này còn được tài khoản chính thức của Bộ Du lịch Philippines gửi lời chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của họ trong vai trò đại sứ du lịch, góp phần quảng bá tài năng và văn hóa Philippines ra thế giới.

SB19 và BINI trong một buổi chia sẻ về hành trình mở đường cho P-pop với Billboard Phillippines.

Từ nền âm nhạc thường được nhắc đến sauK-pop hay J-pop, P-pop đang có thêm cơ hội bước lên sân khấu quốc tế bằng chính màu sắc riêng. Dẫu vậy, hai đại diện Philippines cũng cần dè chừng trước những đối thủ "nặng ký": IVE với BANG BANG, KiiiKiii cùng 404 (New Era), LiSA với YES và màn kết hợp của BABYMETAL - Polyphia trong Sunset Kiss.

"Chị chị em em" nhà Starship cũng tham gia "đại chiến" Grammy 2027.

Trong 2 cái tên Philippines, SB19 có lẽ là nhóm nhạc quen thuộc hơn với một bộ phận khán giả Việt Nam nhờ giai điệu bắt tai cùng phần vũ đạo mạnh mẽ của ca khúc GENTO, với nhiều idolK-Pop tham gia challenge như ATEEZ, Sandara Park, &TEAM... Nhóm gồm 5 thành viên Pablo, Josh, Stell, Ken và Justin, được quản lý bởi công ty ShowBT Philippines sau quá trình tuyển chọn và đào tạo theo mô hình thần tượng Hàn Quốc.

Video Jungwon (ENHYPEN) thực hiện GENTO Challenge từng tạo hiệu ứng bùng nổ trên TikTok, thu về gần 10 triệu lượt thích và khoảng 65 triệu lượt xem.

KATEYES cũng từng tham gia GENTO challenge cùng các thành viên nhóm.

Không dừng lại ở sức nóng trên mạng xã hội, SB19 liên tục mở rộng hoạt động biểu diễn ở nước ngoài. Tháng 7/2026, nhóm trở thành nghệ sĩ Philippines đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza Chicago. Trước đó, SB19 cũng có buổi giao lưu và trình diễn tại Grammy Museum ở Los Angeles (Mỹ). Đặc biệt, nhóm dự kiến có màn ra mắt tại Coachella vào tháng 4/2027.

SB19 đã mang đến màn trình diễn bùng nổ khi lần đầu chào sân Lollapalooza.

BINI cũng không hề kém cạnh khi trở thành nghệ sĩ Philippines đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc đình đám Coachella, góp mặt trên sân khấu Mojave trong cả 2 tuần. Đáng chú ý, phần trình diễn của BINI vào cuối tuần đầu tiên ghi nhận lượng người xem trực tuyến cao thứ hai trong số các tiết mục được phát sóng, chỉ sau Justin Bieber. Đây là thành tích đáng kể, giúp nhóm thu hút thêm sự chú ý từ khán giả quốc tế.

Nhóm gồm 8 thành viên Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna và Sheena, được thành lập năm 2019 thông qua chương trình đào tạo Star Hunt Academy của ABS-CBN, trước khi chính thức ra mắt vào tháng 6/2021.

Dù lần diễn tại Coachella nhưng BINI cũng đã ghi những dấu ấn đáng kể với khán giả trời Tây.

Gần đây, ca khúc Blush cũng tạo nên trào lưu vũ đạo được nhiều nghệ sĩ quốc tế hưởng ứng. Các thần tượng K-Pop như Chaeryeong (ITZY), Sieun (STAYC) và Jeemin (izna) đều từng tham gia Blush Challenge, góp phần giúp giai điệu của nhóm tiếp cận thêm nhiều cộng đồng người hâm mộ. Trước đó, Cherry on Top cũng là một trong những ca khúc giúp BINI mở rộng độ nhận diện bên ngoài Philippines.

Dù sự xuất hiện của BINI và SB19 mang đến niềm vui lớn cho người hâm mộ Philippines, dù Best Asian Pop Music Performance vẫn là hạng mục gây tranh luận ngay từ khi được công bố.

Theo Recording Academy, giải thưởng hướng đến việc tôn vinh những màn trình diễn xuất sắc trong dòng nhạc pop châu Á, bao gồm các thị trường như K-pop, J-pop, C-pop và những nền âm nhạc khác trong khu vực. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc tách riêng nhạc Pop châu Á thành một hạng mục có thể vô tình tạo ra ranh giới khu vực, thay vì đặt nghệ sĩ châu Á vào cuộc cạnh tranh chung với các đồng nghiệp quốc tế.

Tranh luận càng được chú ý khi BTS tuyên bố không gửi tác phẩm tham gia Grammy 2027, với mong muốn âm nhạc được đón nhận mà không bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ.

Dù nhìn nhận theo hướng nào, việc có hai đại diện Philippines góp mặt trong danh sách đề cử Grammy vẫn là dấu mốc đáng nhớ đối với P-pop. Với SB19 và BINI, hành trình đưa âm nhạc quê nhà vượt khỏi biên giới mới là điều khiến cột mốc này trở nên đặc biệt.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 dự kiến diễn ra vào ngày 7/2/2027 tại Los Angeles (Mỹ).