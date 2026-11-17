Tất tật về BINI và SB19 - hai nhóm nhạc Philippines được đề cử Grammy 2027
Grammy 2027 đánh dấu cột mốc đáng nhớ với P-Pop khi BINI và SB19 cùng được gọi tên trong danh sách đề cử Best Asian Pop Music Performance. Tuy nhiên, hành trình chạm tay đến chiếc kèn vàng đầu tiên sẽ không dễ dàng khi hai nhóm phải cạnh tranh với những đại diện đáng gờm đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản.
Grammy 2027 chứng kiến một cột mốc đáng nhớ của âm nhạc Philippines khi 2 nhóm nhạc BINI và SB19 cùng ghi tên vào danh sách đề cử Best Asian Pop Music Performance (Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất).
Cột mốc quan trọng này còn được tài khoản chính thức của Bộ Du lịch Philippines gửi lời chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của họ trong vai trò đại sứ du lịch, góp phần quảng bá tài năng và văn hóa Philippines ra thế giới.
Từ nền âm nhạc thường được nhắc đến sauK-pop hay J-pop, P-pop đang có thêm cơ hội bước lên sân khấu quốc tế bằng chính màu sắc riêng. Dẫu vậy, hai đại diện Philippines cũng cần dè chừng trước những đối thủ "nặng ký": IVE với BANG BANG, KiiiKiii cùng 404 (New Era), LiSA với YES và màn kết hợp của BABYMETAL - Polyphia trong Sunset Kiss.
Trong 2 cái tên Philippines, SB19 có lẽ là nhóm nhạc quen thuộc hơn với một bộ phận khán giả Việt Nam nhờ giai điệu bắt tai cùng phần vũ đạo mạnh mẽ của ca khúc GENTO, với nhiều idolK-Pop tham gia challenge như ATEEZ, Sandara Park, &TEAM... Nhóm gồm 5 thành viên Pablo, Josh, Stell, Ken và Justin, được quản lý bởi công ty ShowBT Philippines sau quá trình tuyển chọn và đào tạo theo mô hình thần tượng Hàn Quốc.
Không dừng lại ở sức nóng trên mạng xã hội, SB19 liên tục mở rộng hoạt động biểu diễn ở nước ngoài. Tháng 7/2026, nhóm trở thành nghệ sĩ Philippines đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza Chicago. Trước đó, SB19 cũng có buổi giao lưu và trình diễn tại Grammy Museum ở Los Angeles (Mỹ). Đặc biệt, nhóm dự kiến có màn ra mắt tại Coachella vào tháng 4/2027.
BINI cũng không hề kém cạnh khi trở thành nghệ sĩ Philippines đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc đình đám Coachella, góp mặt trên sân khấu Mojave trong cả 2 tuần. Đáng chú ý, phần trình diễn của BINI vào cuối tuần đầu tiên ghi nhận lượng người xem trực tuyến cao thứ hai trong số các tiết mục được phát sóng, chỉ sau Justin Bieber. Đây là thành tích đáng kể, giúp nhóm thu hút thêm sự chú ý từ khán giả quốc tế.
Gần đây, ca khúc Blush cũng tạo nên trào lưu vũ đạo được nhiều nghệ sĩ quốc tế hưởng ứng. Các thần tượng K-Pop như Chaeryeong (ITZY), Sieun (STAYC) và Jeemin (izna) đều từng tham gia Blush Challenge, góp phần giúp giai điệu của nhóm tiếp cận thêm nhiều cộng đồng người hâm mộ. Trước đó, Cherry on Top cũng là một trong những ca khúc giúp BINI mở rộng độ nhận diện bên ngoài Philippines.
Dù sự xuất hiện của BINI và SB19 mang đến niềm vui lớn cho người hâm mộ Philippines, dù Best Asian Pop Music Performance vẫn là hạng mục gây tranh luận ngay từ khi được công bố.
Theo Recording Academy, giải thưởng hướng đến việc tôn vinh những màn trình diễn xuất sắc trong dòng nhạc pop châu Á, bao gồm các thị trường như K-pop, J-pop, C-pop và những nền âm nhạc khác trong khu vực. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc tách riêng nhạc Pop châu Á thành một hạng mục có thể vô tình tạo ra ranh giới khu vực, thay vì đặt nghệ sĩ châu Á vào cuộc cạnh tranh chung với các đồng nghiệp quốc tế.
Dù nhìn nhận theo hướng nào, việc có hai đại diện Philippines góp mặt trong danh sách đề cử Grammy vẫn là dấu mốc đáng nhớ đối với P-pop. Với SB19 và BINI, hành trình đưa âm nhạc quê nhà vượt khỏi biên giới mới là điều khiến cột mốc này trở nên đặc biệt.
Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 dự kiến diễn ra vào ngày 7/2/2027 tại Los Angeles (Mỹ).
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tat-tat-ve-bini-va-sb19-hai-nhom-nhac-philippines-duoc-de-cu-grammy-2027-post1895023.tpo