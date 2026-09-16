Tắt sóng 2G toàn quốc từ 16.9: Điện thoại nào ở nông thôn sẽ mất liên lạc?

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ), việc tắt sóng 2G được thực hiện trên toàn quốc từ 0 giờ ngày 16.9.2026, chỉ loại trừ các khu vực đặc biệt như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK. Đây là bước đi tất yếu trong lộ trình tái quy hoạch tần số, khi toàn bộ băng tần 2G sẽ được dành cho 4G, 5G và các thế hệ mạng tương lai.

Sau thời điểm trên, các thuê bao sử dụng thiết bị không hỗ trợ VoLTE (công nghệ truyền tải cuộc gọi thoại chất lượng cao qua hạ tầng mạng 4G) hoặc SIM chưa hỗ trợ 4G/5G sẽ không thể thực hiện cuộc gọi thoại và SMS trên mạng di động.

Cụ thể, điện thoại phím bấm (feature phone) chỉ hỗ trợ 2G (2G Only) hoặc thiết bị xách tay không đạt chuẩn hợp quy sẽ mất kết nối hoàn toàn. Ngược lại, các mẫu điện thoại phím bấm có hỗ trợ 4G VoLTE vẫn hoạt động bình thường, còn smartphone 3G/4G/5G không chịu ảnh hưởng.

Thực tế, các thuê bao chỉ hỗ trợ 2G Only đã dừng hoạt động từ tháng 10.2024. Mốc ngày 15.9.2026 mới chính là thời điểm dừng phát loại sóng này. Suốt gần hai năm qua, mạng 2G vẫn được duy trì để phục vụ thiết bị 4G chưa bật VoLTE, roaming quốc tế và các kết nối IoT.

Việc chấm dứt hoạt động của 2G mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết, toàn bộ băng tần 2G được tái quy hoạch cho 4G, 5G và các thế hệ mạng tương lai, giúp giải phóng tài nguyên tần số quý giá. Đồng thời, nhà mạng giảm tải chi phí duy trì song song nhiều thế hệ mạng cũ, tối ưu hiệu quả vận hành.

Quan trọng hơn, đây là động lực thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ. Nếu điện thoại 2G truyền thống chỉ phục vụ nghe gọi cơ bản, thì việc dịch chuyển sang smartphone và 4G/5G giúp người dân dễ dàng truy cập các dịch vụ số như định danh điện tử, thanh toán QR, dịch vụ công trực tuyến và ngân hàng số.

Nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, một chương trình hỗ trợ smartphone miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các vùng sâu, vùng xa sẽ được triển khai. Đây là chính sách thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt tại Quyết định số 777/QĐ-TTg ngày 30.4.2026.

Mục tiêu của chương trình là phấn đấu 100% địa bàn được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, bao gồm thôn đã có điện thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn đã có điện thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn lại, thôn đã có điện thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, cùng nhà giàn trên biển.

Dự kiến sẽ có khoảng 400.000 điện thoại thông minh được hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ những hộ đã được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12.9.2021 và hộ đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước trong các chương trình khác từ ngày 1.1.2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ.

Thời gian thực hiện chương trình từ ngày 30.4.2026 đến hết ngày 31.12.2030.

Việc tắt sóng 2G không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà còn là bước ngoặt trong hành trình đưa người dân nông thôn, vùng sâu vùng xa tiếp cận với thế giới số, góp phần thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.