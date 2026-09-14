Tắt sóng 2G: 3 việc cần làm ngay để không bị gián đoạn liên lạc

Việc dừng mạng 2G tác động trực tiếp tới những điện thoại “cục gạch” chỉ hỗ trợ công nghệ 2G và một số smartphone đời cũ chưa đáp ứng đầy đủ khả năng gọi thoại trên mạng 4G. Vì vậy, người dùng nên kiểm tra điện thoại có hỗ trợ 4G/5G và VoLTE hay không. Trường hợp thiết bị chỉ hoạt động trên mạng 2G, việc đổi sang điện thoại hỗ trợ công nghệ mới là cần thiết để tiếp tục duy trì liên lạc.

Bước tiếp theo là kiểm tra SIM. SIM đang sử dụng cần hỗ trợ và kết nối ổn định với mạng 4G/5G. Với SIM đời cũ hoặc chưa xác định rõ khả năng tương thích, người dùng nên liên hệ nhà mạng để kiểm tra và nâng cấp khi cần thiết. Đồng thời, thông tin thuê bao cũng nên được rà soát, bảo đảm SIM đang sử dụng được đăng ký đúng thông tin chủ thuê bao.

Cuối cùng, người dùng nên bật tính năng VoLTE hoặc “Cuộc gọi 4G” trong phần cài đặt mạng di động và thực hiện một cuộc gọi thử. Nếu điện thoại vẫn duy trì kết nối 4G/VoLTE trong khi gọi, thiết bị về cơ bản đã sẵn sàng. Với người đang dùng điện thoại 2G, smartphone 4G đời cũ, máy chưa bật VoLTE hoặc SIM cũ, việc kiểm tra sớm sẽ giúp tránh nguy cơ gián đoạn liên lạc khi mạng 2G dừng hoạt động.