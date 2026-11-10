Tất gel từ dược liệu

Nhóm sinh viên thực hiện các thao tác để tạo ra gel thảo dược An Túc.

Làm mới cách dùng dược liệu

Ý tưởng về tất gel thảo dược An Túc bắt nguồn từ những quan sát đời thường. Nguyễn Hữu Nhật Hoàng, trưởng nhóm dự án, cùng các thành viên nhận thấy, nhân viên y tế, nhất là điều dưỡng, hộ lý thường phải đứng lâu, đi lại nhiều, dễ bị đau mỏi chân. Trong khi đó, nhiều gia đình vẫn duy trì thói quen ngâm chân bằng thảo mộc để thư giãn. Từ thực tế ấy, nhóm nghĩ đến việc đưa các thành phần thảo dược vào một sản phẩm chăm sóc bàn chân thuận tiện hơn, không cần chuẩn bị nước ngâm hay pha chế mỗi lần sử dụng. Ý tưởng tất silicone tích hợp gel thảo dược dần hình thành.

Dự án do 5 sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thực hiện, gồm: Nguyễn Hữu Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Phương An, Nguyễn Mai Thúy Thanh, Phan Thị Minh Châu và Dương Phạm Diễm Quyên. Sản phẩm hướng đến những người thường xuyên đứng lâu, đi lại nhiều như nhân viên y tế, giáo viên, công nhân, nhân viên bán hàng, cùng người cao tuổi và những người có nhu cầu chăm sóc bàn chân tại nhà.

Sản phẩm được thiết kế với lớp gel chứa các thành phần có nguồn gốc thảo dược ở mặt trong tất. Công thức kết hợp cao thiên niên kiện, cao hạt gấc, chiết xuất lô hội và tinh dầu gừng.

Nguồn nguyên liệu cũng là yếu tố được nhóm quan tâm. Trong đó, thiên niên kiện tại khu vực Nam Đông, Huế được định hướng khai thác nhằm góp phần nâng cao giá trị dược liệu địa phương. Nếu được phát triển phù hợp, dự án có thể kết nối nguồn nguyên liệu với hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

TS Trần Thị Thùy Linh, Trưởng Bộ môn Dược liệu - Dược cổ truyền - Thực vật Dược - Hóa hữu cơ, Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đánh giá, điều đáng ghi nhận là các em đã bước đầu vận dụng kiến thức chuyên môn để phát triển ý tưởng, đồng thời quan tâm đến chất lượng và sự an toàn của người sử dụng.

“Tôi mong nhóm tiếp tục hoàn thiện sản phẩm theo hướng bền vững. Tuy nhiên, việc lựa chọn dược liệu mới chỉ là bước đầu. Chất lượng nguyên liệu, sự tương thích giữa các thành phần, khả năng bảo quản và độ an toàn của sản phẩm đều cần được kiểm chứng”, TS Trần Thị Thùy Linh chia sẻ.

Đưa ý tưởng vào thực tiễn

Ý tưởng tất gel thảo dược An Túc đã giành giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ IX, năm 2026 của Đại học Huế. Tuy nhiên, để ý tưởng trở thành sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận, nhóm còn phải giải quyết nhiều vấn đề về chất lượng, chi phí sản xuất và thị trường.

Nguyễn Mai Thúy Thanh cho rằng, niềm tin của khách hàng không thể chỉ dựa vào sự mới lạ của sản phẩm mà phải được xây dựng từ chất lượng và độ an toàn. Vì vậy, nhóm chú trọng nguồn gốc nguyên liệu, tính ổn định của công thức và việc đánh giá sản phẩm trên cơ sở khoa học. Phản hồi của người dùng thử cũng là căn cứ để nhóm nhận diện những điểm cần điều chỉnh.

Hiện, sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và nhóm chưa đăng ký kinh doanh, việc phân phối thương mại chưa được triển khai. Nhóm mới giới thiệu sản phẩm cho người thân dùng thử, ghi nhận ý kiến để tiếp tục hoàn thiện.

Theo GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, điểm đáng ghi nhận của tất gel An Túc là ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tế, thể hiện nỗ lực vận dụng kiến thức chuyên môn để phát triển sản phẩm có tính ứng dụng. Việc kết hợp dược liệu với thiết kế tiện dụng cũng cho thấy sinh viên đã bước đầu tiếp cận vấn đề bằng tư duy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến sản phẩm có khả năng phát triển trên thị trường vẫn là một chặng đường dài. Nhóm cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu người dùng, tính toán chi phí và xây dựng phương án thương mại hóa phù hợp.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cho rằng, giá trị của dự án khởi nghiệp không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở khả năng tiếp tục phát triển sau cuộc thi. Các trường cần kết nối những dự án có tiềm năng với chuyên gia, doanh nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ để sinh viên từng bước đưa ý tưởng nghiên cứu vào thực tiễn.