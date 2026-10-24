Tắt điều hòa suốt mùa lạnh, nhiều gia đình quên mất bước quan trọng này

Chế độ quạt gió giúp làm khô dàn lạnh

Khi thời tiết chuyển lạnh, nhiều gia đình giảm sử dụng điều hòa hoặc tắt máy trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu bên trong thiết bị còn hơi ẩm, bụi bẩn tích tụ có thể kết hợp với độ ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển.

Trong quá trình làm lạnh, hơi nước trong không khí ngưng tụ trên bề mặt dàn lạnh rồi phần lớn thoát ra ngoài theo đường ống dẫn nước. Dù vậy, một phần hơi ẩm vẫn có thể lưu lại bên trong thiết bị sau khi máy ngừng hoạt động. Đây là một trong những nguyên nhân khiến điều hòa có mùi ẩm mốc khi được sử dụng trở lại.

Theo trang Apollo News, một cách đơn giản để hỗ trợ làm khô bên trong điều hòa là sử dụng chế độ quạt gió (Fan) trước khi ngừng sử dụng máy trong thời gian dài.

Với điều hòa thông thường, người dùng có thể chuyển sang chế độ Fan và để quạt vận hành một thời gian, chẳng hạn khoảng 1–2 giờ nếu hướng dẫn của nhà sản xuất cho phép. Khi đó, quạt dàn lạnh tiếp tục lưu chuyển không khí mà không kích hoạt quá trình làm lạnh, góp phần làm bay hơi lượng ẩm còn sót lại.

Tuy nhiên, thời gian làm khô thực tế phụ thuộc vào thiết kế thiết bị và độ ẩm bên trong. Nếu điều hòa có chức năng tự làm sạch, sấy khô hoặc chống nấm mốc, người dùng nên ưu tiên thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Cần lưu ý, chế độ quạt gió không thể loại bỏ hoàn toàn nấm mốc đã hình thành. Nếu điều hòa có mùi hôi rõ rệt, xuất hiện dấu hiệu bẩn hoặc lâu ngày chưa được bảo dưỡng, người dùng nên vệ sinh lưới lọc và kiểm tra dàn lạnh, đường thoát nước thay vì chỉ bật quạt để xử lý.

Chế độ Fan có giúp tiết kiệm điện?

Ngoài việc hỗ trợ làm khô dàn lạnh, chế độ quạt gió còn hữu ích trong những ngày giao mùa khi căn phòng không quá nóng nhưng không khí có cảm giác bí bách.

Khác với chế độ làm lạnh, chế độ Fan thông thường chỉ vận hành quạt dàn lạnh, không kích hoạt máy nén. Vì vậy, điện năng tiêu thụ thường thấp hơn đáng kể so với khi điều hòa đang làm lạnh. Mức tiêu thụ cụ thể còn tùy thuộc vào công suất quạt và thiết kế của từng dòng máy.

Dù vậy, chế độ quạt gió chỉ giúp không khí lưu chuyển, không làm giảm nhiệt độ phòng. Nếu thời tiết nóng, người dùng vẫn cần sử dụng chế độ làm lạnh khi cần thiết.

Khi muốn tăng lưu thông không khí, gia đình có thể kết hợp quạt với việc mở cửa sổ nếu chất lượng không khí ngoài trời phù hợp. Tuy nhiên, cần hiểu rằng quạt dàn lạnh chủ yếu luân chuyển không khí trong phòng, không tự đưa không khí ngoài trời vào nhà như một hệ thống thông gió chuyên dụng.

Những việc nên làm trước khi để điều hòa nghỉ dài ngày

Bên cạnh việc làm khô dàn lạnh, người dùng nên vệ sinh lưới lọc, kiểm tra đường ống thoát nước và bảo dưỡng thiết bị định kỳ. Nếu lưới lọc bám nhiều bụi hoặc đường thoát nước bị tắc, điều hòa có thể hoạt động kém hiệu quả và phát sinh mùi khó chịu.

Trước khi vệ sinh, cần tắt thiết bị và ngắt nguồn điện theo hướng dẫn sử dụng. Với những bộ phận bên trong khó tiếp cận hoặc có dấu hiệu nấm mốc, nên nhờ kỹ thuật viên kiểm tra để tránh làm hỏng thiết bị.

Trước khi ngừng sử dụng điều hòa trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, dành thời gian làm khô dàn lạnh và vệ sinh thiết bị là việc nên làm. Thói quen này giúp hạn chế hơi ẩm tồn đọng, đồng thời góp phần giảm nguy cơ xuất hiện mùi khó chịu khi điều hòa hoạt động trở lại.