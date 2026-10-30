'Tắt điện thoại, mở sách ra' cùng sinh viên

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 6-11, trưng bày 150 tác phẩm ảnh bao gồm 12 bộ ảnh và 51 ảnh đơn do 160 sinh viên năm thứ nhất khoa Báo chí - Truyền thông chụp tại Đường sách TPHCM và Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong suốt tháng 10-2026.

Với chủ đề “Tắt điện thoại, mở sách ra”, triển lãm mang đến cho người xem những hình ảnh đời thường thú vị, phong phú tại không gian văn hóa đọc kiểu mẫu của TPHCM và cả nước.

Hoa hậu Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My cùng hàng trăm sinh viên tại lễ khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Tắt điện thoại, mở sách ra”. Ảnh: NGUYỄN ĐẶNG THANH NGÂN

Các tác phẩm ảnh được ra đời như một cách hưởng ứng xu hướng đã và đang tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều thành phố lớn trên thế giới lẫn ở Việt Nam gần đây.

Thông qua những bức ảnh này, nhóm sinh viên thực hiện hy vọng thói quen đọc sách sẽ len lỏi vào mỗi gia đình và tình yêu đọc sách được duy trì thường xuyên thông qua những buổi gặp gỡ mà giới trẻ cùng nhau đọc sách và không dùng điện thoại.

Hoa hậu Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My và Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM 2023-2024 Trung Nghĩa thích thú khi xem ảnh chụp tại Đường sách TPHCM của sinh viên. Ảnh: NGUYỄN ĐẶNG THANH NGÂN

Tham gia triển lãm với bộ ảnh “Không gian tri thức giao thoa cùng Thế giới xanh”, bạn Nguyễn Thị Thương (sinh viên Lớp K26, khoa Báo chí - Truyền thông) bày tỏ: “Mỗi bức ảnh là một góc quan sát, một câu chuyện nhỏ mà tôi muốn được kể lại bằng ánh sáng, màu sắc và cảm xúc của mình. Thế giới của sách, tri thức và những cuộc gặp gỡ văn hóa đọc thu hút trẻ em, phụ huynh hay các du khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia tại Đường sách gây ấn tượng trong tôi qua từng khoảnh khắc bấm máy thực hành, áp dụng những kiến thức bổ ích, thiết thực đã học từ giảng đường”.

Đôi bạn học sinh lớp 10 Trường THPT Bùi Thị Xuân chọn sách tại Đường sách TPHCM. Ảnh: PHẠM THANH THẢO

Học sinh đọc sách, làm bài tập tại Đường sách TPHCM. Ảnh: UÔNG THỊ KHÁNH DU

“Những bức ảnh sống động tại Đường sách TPHCM cho tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ đam mê đọc sách một cách tự nhiên và đó cũng chính là nét đẹp của thành phố chúng ta đang sống”, Hoa hậu Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My chia sẻ.