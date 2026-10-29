Tạt đầu xe tải, người phụ nữ đi xe máy bị cán tử vong

Chiều 29/10, Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải khiến một người phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào trưa 29/10 tại đường ĐT744, phường Phú An, TP.HCM. Thời điểm trên, người phụ nữ khoảng 50 tuổi đi xe máy, tạt đầu xe tải cùng chiều để qua đường thì xảy ra va chạm khiến nạn nhân bị cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo camera an ninh, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn có 2 xe tải đang dừng chờ đèn đỏ. Lúc này, người phụ nữ đi xe máy đã chạy luồn vào giữa 2 xe tải.

Khi đèn tín hiệu vừa chuyển xanh, người phụ nữ chạy xe máy lên và tại đầu xe tải bên trái để qua đường thì xảy ra tai nạn.

Nhận tin báo, CSGT Công an TP.HCM và lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.