Tất cả vì một Thủ đô - Thành phố đáng sống!

Sự vào cuộc quyết liệt của các cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở đã góp phần lập lại trật tự đô thị của Hà Nội

Chọn cách làm vất vả hơn

6h sáng, Trung tá Dương Đại Việt, Tổ trưởng Tổ cảnh sát trật tự, Công an phường Hai Bà Trưng đã nhanh chóng rời khỏi nhà. Anh thường kết thúc một ngày làm việc vào 7-8h tối, nhưng cũng có những hôm trực đến 22h hoặc tuần tra xuyên đêm đến 6h sáng hôm sau. Thượng úy Phạm Tiến Tùng, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Thường Tín cũng không ngoại lệ. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, khi nhiều gia đình nghỉ ngơi, sum họp, Thượng úy Phạm Tiến Tùng cùng đồng đội vẫn thực hiện nhiệm vụ tại các chốt chống ùn tắc giao thông. Những ngày mưa kéo dài vừa qua, nước sông dâng cao, anh cùng đồng đội phải thực hiện thêm nhiệm vụ tuần tra ứng trực, hỗ trợ người dân. Công việc liên miên, gia đình lại ở xa nên chỉ cuối tuần anh mới tranh thủ về với vợ con.

Đó không chi là câu chuyện riêng của gia đình Trung tá Dương Đại Việt và Thượng úy Phạm Tiến Tùng mà còn là câu chuyện chung của hầu hết các cán bộ chiến sĩ Công an các phường, xã Hà Nội, đặc biệt là tổ Cảnh sát trật tự. Thực hiện Kế hoạch 332 của UBND thành phố về giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và xây dựng phường, xã đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, từ nhiều tháng nay, các phường, xã của Hà Nội đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an ra quân xử lý, giải quyết triệt để “điểm nghẽn” trật tự đô thị.

Đây là “bài toán” không thể làm ngày một ngày hai. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh đã trở thành sinh kế của nhiều gia đình. Vì vậy, khi bị “cắt nguồn thu”, không ít người dân đã chống đối lực lượng chức năng hoặc “công an rút, vi phạm tái diễn. Yêu cầu làm sao để vừa tạo sự đồng thuận trong nhân dân vừa mang lại hiệu quả công việc được đặt lên hàng đầu.

Với Công an phường Vĩnh Tuy, cách làm kiên trì, bền bỉ, tuần tra khép kín 24/24h, chia làm 4 ca trong ngày được lựa chọn. Với đặc thù địa bàn có nhiều chợ cóc đã tồn tại hàng chục năm như ngõ 622 Minh Khai, đê Trần Khát Chân, chợ tạm tại phố Tam Trinh, việc xóa bỏ hoàn toàn không đơn giản. Trung tá Mai Thanh Bình, Phó Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy cho biết: Để dẹp bỏ các chợ cóc, chợ tạm tại các khu vực này không khó nhưng duy trì được lâu dài đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải vất vả hơn bằng cách liên tục tuần tra kiểm soát hàng ngày kết hợp cắm chốt. Công an phường xác định đây là công việc lâu dài, chỉ cần lơ là sẽ tái vi phạm và tuyệt đối không để tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.

Bên cạnh việc tuyên truyền tạo sự đồng thuận, kiên quyết xử lý nếu tái vi phạm, Công an phường Vĩnh Tuy cũng tham mưu chính quyền bố trí những điểm bán hàng tại các khu chợ truyền thống cho những hộ kinh doanh phải trả lại vỉa hè cho người đi bộ, đảm bảo tính nhân văn.

Chấp nhận “thức trắng”, “xuyên lễ”, “xuyên đêm”

Tại Công an phường Bạch Mai, bài toán trật tự đô thị cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Phố Chùa Quỳnh từng là điểm “nóng” về trật tự đô thị khi hàng ngày có rất nhiều ô tô đỗ dưới lòng đường vốn đã nhỏ hẹp. Tương tự, phố Hồng Mai là nơi buôn bán nhộn nhịp từ nhiều năm nay, chưa kể nạn hàng rong trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn, Ung bướu Hà Nội. Tuy nhiên, với sự ra quân liên tục, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường, diện mạo đô thị tại đây đã hoàn toàn “lột xác”.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Công an phường cho biết: Công an phường chấp nhận “thức trắng”, xuyên lễ, xuyên đêm duy trì quân số tuần tra kiểm soát tại những tuyến phố dễ nảy sinh vi phạm để người dân không thể tái lấn chiếm, áp chế nếp nghĩ “công an rút, vi phạm lại mọc lên”. Bên cạnh đó là tổ chức ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ mái che, bục bệ, công trình vi phạm, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ. Đến nay về cơ bản, người dân đã nghiêm túc chấp hành.

Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) tuần tra khép kín 24/24h để giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị

Với Công an phường Hai Bà Trưng, nhiều cách làm hay đã được triển khai trong việc giải quyết “bài toán” trật tự đô thị. Đó là mô hình Tổ tuần tra Ba nhất, trong đó cán bộ chiến sĩ Công an phường cùng lực lượng an ninh cơ sở tuần tra bằng xe đạp hàng ngày 4 ca từ 6h sáng đến 22h đêm và một ca kết hợp tổ cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng chống tội phạm tuần tra từ 22h-6h sáng. Trung tá Dương Đại Việt, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường chia sẻ: “Các hộ kinh doanh muốn vi phạm cũng không thể vì lực lượng chức năng tuần tra liên tục, lần 1, lần 2 nhắc nhở, lần 3 kiên quyết xử phạt”.

Hàng rong cũng là một bài toán nhức nhối khi người bán hàng đều là những người yếu thế, thu nhập thấp. Làm sao giải quyết được tình trạng này mà vẫn đảm bảo tính nhân văn? Lời giải được Công an phường đặt ra là thu hết hàng hóa về trụ sở, cuối ngày trả lại, yêu cầu viết cam kết. Nếu vi phạm sẽ xử phạt, đồng thời tăng cường kiểm tra vào các khung giờ cao điểm. Chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng hàng rong trên địa bàn phường đã giảm hẳn. Thống kê trong 9 tháng đầu năm, Công an phường đã xử phạt hơn 1.200 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị với số tiền hơn 650 triệu đồng.

Sự kiến tạo không gian đô thị còn được thể hiện qua hành động. Trong dịp Quốc khánh 2-9, thay vì dồn sức đẩy đuổi lấn chiếm, Công an phường Hai Bà Trưng chủ động lập 6 điểm trông xe miễn phí, phục vụ an toàn cho 8.500 phương tiện của người dân đi xem bắn pháo hoa. Nạn thu tiền vé “chặt chém” bị triệt tiêu tận gốc ngay giữa tâm điểm đông đúc nhất.

Diện mạo đổi khác tại các xã ngoại thành

“Sức nóng” của diện mạo đô thị không chỉ được thực hiện quyết liệt tại các phường trung tâm của Hà Nội mà tại các xã ngoại thành người dân cũng cảm nhận có sự thay đổi rõ rệt. Ông Nguyễn Mạnh Hà, xã Thường Tín cho biết: Trước đây hàng quán bày bán chiếm hết vỉa hè đã trở thành chuyện “thường ngày” thì giờ đây vỉa hè đã đươc trả lại cho người đi bộ.

Trung tá Phạm Duy Dương, Phó Trưởng Công an xã Thường Tín chia sẻ: Thực hiện theo kế hoạch giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, Ban chỉ huy Công an xã Thường Tín đã chủ động điều tra cơ bản, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã từng bước giải quyết từ dễ đến khó. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức tới các hộ kinh doanh liên quan đến trật tự đô thị; tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Công an xã xác định, nếu chỉ tập trung xử phạt thì người dân sẽ lại tiếp tục vi phạm khi vắng lực lượng chức năng. Điều quan trọng ở đây là phải tác động tích cực để nâng cao nhận thức của người dân. Khi người dân hiểu, đồng thuận, chung tay, bài toán trật tự đô thị sẽ được giải. Để chống tái lấn chiếm, tái vi phạm, Công an xã phân công lịch tuần tra theo khung giờ, khép kín địa bàn.

Mỗi phường, xã lựa chọn một cách làm khác nhau để giải “bài toán điểm nghẽn” trật tự đô thị. Tuy nhiên có một điểm chung là để có được thành quả như ngày hôm nay, tất cả cán bộ chiến sĩ Công an các phường, xã Hà Nội đều phải đổ mồ hôi, chấp nhận vất vả, hy sinh bằng hàng nghìn giờ tuần tra kiểm soát, là khi bữa cơm tối thường thiếu vắng người chồng, người cha, là khi người vợ phải gánh cả việc cơ quan và việc gia đình, là khi dịp lễ, Tết không được nghỉ cùng vợ con, là những cuộc “đấu trí” khi mềm mỏng, khi kiên quyết với người dân. Đó là sự hy sinh không dễ nhìn thấy nhưng các anh vẫn lựa chọn, vẫn cố gắng vì “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”, để Hà Nội thực sự trở thành thành phố đáng sống, sáng-xanh-sạch-đẹp, văn minh và phát triển.