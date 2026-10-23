Tất cả sân bay ở Moscow đóng cửa do nguy cơ bị tấn công

Cả 4 sân bay ở Moscow đều dừng các chuyến bay do nguy cơ bị UAV tấn công. Ảnh: RT

Theo đài RT, Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga hôm nay (23/10) thông báo các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky ở Moscow đã tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến và đi.

Sân bay Sheremetyevo xác nhận hoạt động sơ tán đang diễn ra. Nhân viên sân bay hỗ trợ hành khách di chuyển đến nơi trú ẩn, gồm cả hướng dẫn mọi người rời khỏi máy bay. Quyền tiếp cận các khu vực khởi hành có kiểm soát an ninh tại tất cả nhà ga cũng tạm thời bị hạn chế.

Việc đóng cửa ảnh hưởng đến cả 4 sân bay quốc tế ở thủ đô Nga. Trong một ngày thông thường, các sân bay này phục vụ tổng cộng khoảng 200.000 hành khách và hơn 1.000 lượt máy bay cất và hạ cánh.

Sheremetyevo, nằm ở phía tây bắc Moscow, là sân bay bận rộn nhất Nga và là trung tâm hoạt động chính của hãng hàng không Aeroflot. Sân bay phục vụ khoảng 111.000 hành khách mỗi ngày, với các chuyến bay đến nhiều địa điểm trên khắp Nga cũng như châu Á, Trung Đông và những khu vực khác.

Sân bay Domodedovo, nằm ở phía đông nam thủ đô, phục vụ khoảng 39.000 hành khách mỗi ngày, trong khi sân bay Vnukovo ở phía tây nam Moscow đón khoảng 49.000 hành khách mỗi ngày. Cả hai sân bay đều khai thác các chuyến bay nội địa và quốc tế, trong đó có những đường bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á và Trung Đông.

Zhukovsky là sân bay nhỏ nhất trong số 4 sân bay, nằm ở phía đông nam Moscow, gần thành phố cùng tên. Sân bay phục vụ khoảng 4.000 hành khách mỗi ngày, chủ yếu trên các đường bay kết nối Nga với những quốc gia láng giềng và các điểm đến quốc tế khác.

Các sân bay khuyến cáo hành khách theo dõi những thông báo chính thức và trực tiếp kiểm tra thông tin chuyến bay với hãng hàng không, do lịch trình vẫn có thể thay đổi.

Theo số liệu của Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga, 3 sân bay lớn nhất Moscow gồm Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo đã phục vụ tổng cộng 40,4 triệu lượt hành khách trong 7 tháng đầu năm 2026, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giới chức Nga, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 155 UAV Ukraine trên bầu trời Moscow và khu vực lân cận trong đêm.