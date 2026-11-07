Tất cả người dùng Samsung cần phải biết những điều sau khi sử dụng điện thoại trong lúc lái xe
Người dùng Samsung có thể thiết lập các kịch bản tự động trong Chế độ Lái xe để mở lịch, bật chế độ tối ban đêm và kích hoạt Không làm phiền khi kết nối Android Auto. Khi kết thúc hành trình, điện thoại có thể tự tắt Wi-Fi và Bluetooth để tiết kiệm pin. Những thiết lập đơn giản này giúp tăng sự an toàn và tiện lợi khi cầm lái.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/tat-ca-nguoi-dung-samsung-can-phai-biet-nhung-dieu-sau-khi-su-dung-dien-thoai-trong-luc-lai-xe-d37320.html