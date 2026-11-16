Tất cả người dùng iPhone có tài khoản iCloud cần đặc biệt chú ý!

Những thông tin suy diễn về tính năng “Hiến tạng” trong mục ID y tế trên iPhone đang gây hoang mang trên mạng xã hội. Sự việc không chỉ cho thấy nguy cơ lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng mà còn đặt ra vấn đề về khả năng tiếp nhận, sử dụng và kiểm chứng thông tin công nghệ của người dùng.