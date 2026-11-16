Tất cả người dùng iPhone có tài khoản iCloud cần đặc biệt chú ý!
Cơ quan chức năng cảnh báo thủ đoạn cho vay nặng lãi bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud trên iPhone. Người vay bị yêu cầu đăng nhập tài khoản do đối tượng cung cấp, dẫn đến nguy cơ bị khóa máy từ xa và lộ dữ liệu cá nhân. Người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin Apple ID và nên vay vốn tại các tổ chức tín dụng hợp pháp.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/tat-ca-nguoi-dung-iphone-co-tai-khoan-icloud-can-dac-biet-chu-y-d37534.html