Tất cả người dân tham gia bảo hiểm xã hội cần lưu ý thông báo quan trọng này được áp dụng từ năm 2027

Từ 2027, các chế độ bảo hiểm xã hội được chi trả trên VNeID

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 4146/KH-BHXH về triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN. Kế hoạch này nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp nhận các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

Theo Kế hoạch, việc triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội hướng tới tăng cường kết nối, tích hợp và trao đổi thông tin giữa hệ thống BHXH Việt Nam với hệ thống định danh điện tử, phục vụ công tác quản lý người hưởng, giải quyết chế độ và tổ chức chi trả. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả, tính an toàn, minh bạch trong chi trả, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách, BHXH Việt Nam xác định việc triển khai phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm thống nhất thông tin giữa người hưởng chế độ, người được ủy quyền nhận chế độ và tài khoản hưởng an sinh xã hội. Quá trình thực hiện không được làm gián đoạn, ảnh hưởng đến việc giải quyết hưởng chế độ và tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hướng dẫn về xác định, sử dụng tài khoản; rà soát, chuẩn hóa, cập nhật thông tin người hưởng; đồng thời hoàn thiện kết nối giữa hệ thống định danh điện tử với hệ thống phần mềm của BHXH Việt Nam. Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người hưởng trong quá trình đăng ký, tích hợp, sử dụng tài khoản cũng được chú trọng nhằm giúp người dân tiếp cận và thực hiện thuận lợi.

Từ 2027, người tham gia BHXH sẽ nhận các chế độ qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Ảnh minh họa: K.V

Theo kế hoạch lộ trình triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN được thực hiện như sau:

Trong tháng 10/2026

- Xây dựng nội dung hướng dẫn về xác định và sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội phục vụ chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

- Nghiên cứu, xây dựng nội dung chi trả qua ví điện tử, tài khoản tiền di động làm cơ sở hoàn thiện hướng dẫn.

- Xây dựng nội dung hướng dẫn nghiệp vụ về rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và xử lý thông tin người hưởng; trong đó bao gồm việc cập nhật thông tin người hưởng mới trong quá trình giải quyết chế độ.

- Phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an để thống nhất phương án kết nối, tích hợp, trao đổi dữ liệu và các yêu cầu kỹ thuật, an toàn thông tin.

Trong tháng 11-12/2026

- Tổng hợp, hoàn thiện và ban hành Công văn hướng dẫn triển khai sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

- Hoàn thành kết nối giữa hệ thống định danh điện tử với hệ thống phần mềm của BHXH Việt Nam theo phương án được thống nhất, bảo đảm điều kiện trao đổi, khai thác thông tin phục vụ chi trả.

- Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện theo lộ trình.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người hưởng.

Năm 2027

- Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản hưởng an sinh xã hội theo quy định.

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng về triển khai Tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN

- Kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện phương thức chi trả phù hợp theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người hưởng. Đồng thời, các phản ánh, kiến nghị và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sẽ được tiếp nhận, giải đáp, xử lý kịp thời.

Việc triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội là bước đi nhằm hiện đại hóa công tác chi trả chính sách, tăng cường ứng dụng dữ liệu số, hướng tới phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, an toàn và minh bạch, đồng thời bảo đảm việc giải quyết và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN được thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật.