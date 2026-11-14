Tất cả chuyến bay tại Mỹ tạm dừng vì sự cố kiểm soát không lưu, nghi do hệ thống AI mới

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết cơ quan này đã ban hành lệnh tạm dừng hoạt động trên toàn quốc đối với tất cả các sân bay tại Mỹ "do những tình huống bất thường và vì lý do an toàn", sau khi một sự cố liên lạc làm gián đoạn toàn bộ hệ thống Trung tâm Kiểm soát Không lưu.

Đây là lệnh dừng bay toàn quốc hiếm hoi kể từ sự cố sập hệ thống máy tính hồi tháng 1/2023, đồng thời là một trong những đợt gián đoạn không lưu lớn nhất của Mỹ kể từ sau thảm kịch khủng bố 11/9/2001.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết FAA đang khẩn trương điều tra sự cố liên lạc ảnh hưởng đến 22 trung tâm kiểm soát không lưu khu vực – những cơ quan giữ vai trò điều phối các chuyến bay giữa mạng lưới sân bay trên toàn quốc.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin nhấn mạnh: “Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào nước Mỹ. Đó đơn thuần chỉ là sự cố mất kết nối viễn thông”.

Các chuyến bay trên toàn nước Mỹ đã phải tạm dừng vào thứ Sáu (13/11). Ảnh: CC/Wiki

Thiệt hại dây chuyền và nghi vấn từ hệ thống AI

Dù loại trừ khả năng bị tấn công mạng, hậu quả để lại đối với ngành hàng không vẫn rất nặng nề.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, tính đến 16h40 thứ Sáu (giờ miền Đông nước Mỹ), đã có 481 chuyến bay bị hủy hoặc khởi hành chậm hơn 180 phút so với lịch trình. Con số này chiếm khoảng 1,8% trong tổng số 26.284 chuyến bay dự kiến ​​khởi hành từ Mỹ trong ngày 13/11. Cirium dự báo quy mô hủy chuyến sẽ còn tiếp tục mở rộng.

Đáng chú ý, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cho biết các nhà điều tra sẽ xem xét liệu sự cố này có liên quan đến việc FAA vừa triển khai một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mới trên toàn quốc nhằm hỗ trợ xác định lỗi và định tuyến lại máy bay hay không.

Sự việc lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về cơ sở hạ tầng hàng không của Mỹ. Chính phủ nước này đang nỗ lực cải tổ hệ thống công nghệ không lưu đã lỗi thời, sau khi được Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách 12,5 tỷ USD vào năm ngoái.

Hiện tại, hàng chục kilomet cáp đồng cũ đang được thay thế bằng cáp quang, và các hệ thống vô tuyến rệu rã tại mạng lưới sân bay khắp cả nước cũng dần được loại bỏ. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ, dự án hiện đại hóa hạ tầng này cần thêm 30 tỷ USD để hoàn thiện và Nhà Trắng đã bắt đầu quá trình vận động Quốc hội thông qua khoản ngân sách bổ sung.