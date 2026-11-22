Để phòng ngừa những sự cố đáng tiếc, mỗi gia đình cần hình thành thói quen tắt bếp gas đúng cách sau mỗi lần nấu ăn. Hãy thực hiện đầy đủ 3 bước an toàn sau:

Bước 1: Khóa van bình gas để ngắt nguồn cung cấp gas.

Bước 2: Chờ ngọn lửa trên bếp tắt hẳn.

Bước 3: Vặn núm điều khiển bếp về vị trí TẮT.

Đặc biệt, khi phát hiện có mùi gas, tuyệt đối không bật, tắt các thiết bị điện, không sử dụng bật lửa, diêm hoặc điện thoại tại khu vực có mùi gas. Nhanh chóng cảnh báo mọi người rời khỏi khu vực nguy hiểm, mở cửa thông thoáng nếu có thể thực hiện an toàn. Chỉ khóa van bình gas khi bảo đảm an toàn, không cố xử lý nếu tình huống vượt quá khả năng. Nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và gọi số 114 để được hỗ trợ khi có nguy cơ cháy, nổ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP.HCM khuyến cáo: An toàn bắt đầu từ những hành động nhỏ! Hãy luôn kiểm tra bếp, khóa van bình gas sau mỗi lần sử dụng và thường xuyên kiểm tra hệ thống dẫn gas để chủ động phòng ngừa sự cố.

Một thói quen đúng hôm nay chính là lá chắn bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên của mỗi gia đình!