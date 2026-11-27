Tại xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần May X19, không khí làm việc diễn ra khẩn trương khi các công đoạn cuối cùng của những lá cờ phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 đang được triển khai.

Được biết, sẽ có tổng 70 lá cờ, gồm 40 lá cờ Tổ quốc và 30 lá cờ mang biểu trưng triển lãm, được đơn vị tổ chức sản xuất để phục vụ màn trình diễn trực thăng tại lễ khai mạc.

Mỗi lá cờ có kích thước 5,4m x 3,6m, tương đương gần 20m², tạo nên hình ảnh nổi bật khi được treo trên các thiết bị chuyên dụng dưới thân trực thăng.

Khác với những lá cờ thông thường, sản phẩm sử dụng trong màn bay đòi hỏi kết cấu chắc chắn, khả năng chịu lực và độ bền cao khi hoạt động trong điều kiện trên không.

Các thông số của lá cờ được tính toán kỹ lưỡng nhằm tận dụng hiệu quả khổ vải, bảo đảm độ chính xác trong quá trình cắt và ghép nối các bộ phận.

Những người thợ tập trung thực hiện các đường may trên thân cờ. Với diện tích lớn, việc xử lý từng chi tiết cần sự phối hợp nhịp nhàng và kinh nghiệm của người thợ.

Từ khâu lựa chọn vật liệu, tính toán kích thước đến bố trí các đường may, từng chi tiết đều được bộ phận kỹ thuật nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa vào sản xuất.

Phần đuôi cờ được xác định là khu vực cần gia cố đặc biệt nhằm bảo đảm khả năng liên kết giữa thân cờ với hệ thống thiết bị treo phục vụ màn bay. Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công nghệ (Công ty Cổ phần May X19) Nguyễn Thị Hằng cho biết, theo kinh nghiệm từ những lần thực hiện nhiệm vụ trước, khu vực đuôi cờ được bổ sung dây dệt gia cường rộng 2,5cm, bố trí cách nhau khoảng 15cm và cố định bằng 4 đường chỉ may song song.

Công đoạn hoàn thiện phần đế cờ đòi hỏi nhiều thời gian và sự tỉ mỉ. Một người thợ có tay nghề cao có thể mất khoảng hai ngày để hoàn thành hạng mục này. Các chi tiết sau khi gia công được kiểm tra kỹ lưỡng, đặc biệt tại những vị trí chịu lực, nhằm hạn chế tối đa sai sót trước khi đưa vào sử dụng.

Những lá cờ Tổ quốc dần hoàn thiện, mang sắc đỏ và ngôi sao vàng năm cánh, sẵn sàng góp mặt trong màn trình diễn trên bầu trời Hà Nội.

Bên cạnh cờ Tổ quốc, những lá cờ mang biểu trưng của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 cũng được hoàn thiện, bảo đảm đúng kích thước và yêu cầu thiết kế. Từng lá cờ được kiểm tra lần cuối trước khi bàn giao, góp phần chuẩn bị chu đáo cho màn trình diễn trực thăng tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.