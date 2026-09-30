Tất bật chuẩn bị lễ hội Nguyễn Trung Trực

Người dân và du khách đến thắp hương, chiêm bái Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá.

Theo ông Đặng Công Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Bảo vệ Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, năm nay khu vực hậu cần đăng ký 6 trại cơm, 2 trại bánh xèo và 2 trại tàu hũ, sẵn sàng phục vụ miễn phí cho người dân, du khách trong những ngày diễn ra lễ hội.

Cùng với việc dựng trại, nguồn nhu yếu phẩm phục vụ các bếp ăn được chuẩn bị từ sớm. Đến ngày 28/9, ban tổ chức tiếp nhận hơn 43 tấn gạo và nhiều loại thực phẩm, gia vị như đường, dầu ăn, bột ngọt, bột nêm, nước tương… để phục vụ việc nấu ăn. Những phần đóng góp của người dân, nhà hảo tâm và khách thập phương được tiếp nhận, phân loại và đưa vào sử dụng theo nhu cầu, góp vào những bữa cơm phục vụ người dân về dự lễ hội.

Đường Nguyễn Công Trứ, phường Rạch Giá dẫn vào Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực được trang hoàng cờ, phướn, tạo không khí rộn ràng trước ngày lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

17 năm tham gia công tác bảo vệ tại Ban Bảo vệ Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, ông Nguyễn Vân Nghĩa, ngụ phường Rạch Giá cho biết bên cạnh công tác giữ gìn an ninh, trật tự, ông cùng các thành viên còn tiếp nhận vật phẩm do người dân đóng góp để phục vụ các bếp ăn. “Lượng hàng hóa tiếp nhận dịp lễ hội năm nay tăng lên đáng kể. Sau khi nhập kho, nguyên liệu được đưa vào bếp, chế biến món ăn phục vụ miễn phí cho người dân về thắp hương, chiêm bái Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong dịp lễ hội”, ông Nghĩa nói.

Không khí chuẩn bị rộn ràng hơn tại các khu vực bếp. Đây là nơi cần nhiều nhân lực và phải chủ động từ trước bởi lượng người về tham gia lễ hội rất đông. Có mặt tại đình Nguyễn Trung Trực từ ngày 25/9, anh Nguyễn Văn Kiệt (28 tuổi), ngụ xã Nhơn Hội cùng các thành viên trại cơm bắt tay vào việc dựng trại và nấu cơm. Anh Kiệt có 14 năm tham gia việc thiện nguyện này. Từ phụ đội cơm, anh dần học việc và trở thành người trực tiếp đứng bếp.

“Năm nay trại cơm chúng tôi đăng ký phục vụ cơm cho người dân kéo dài đến hết lễ hội. Số lượng gạo, thực phẩm dự kiến tăng hơn năm trước. Khối lượng công việc tăng theo lượng người về dự lễ hội nên các thành viên phải thay phiên nhau làm từ khâu chuẩn bị như củi, nguyên liệu, nấu cơm đến phân phối cho các điểm phục vụ”, anh Kiệt nói.

Người dân góp nhu yếu phẩm góp phần chuẩn bị nguồn thực phẩm phục vụ các bếp ăn trong những ngày diễn ra lễ hội.

Những công việc phía sau lễ hội cứ thế nối tiếp nhau. Người vận chuyển gạo, người chuẩn bị bếp, người lo tiếp nhận hàng hóa. Mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu chung là phục vụ chu đáo cho người dân và du khách về viếng Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Càng gần ngày lễ chính, các hoạt động mua bán, phục vụ nhu cầu của khách hành hương trở nên nhộn nhịp. Các quầy giày dép, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng đồng giá 2.000 đồng, 10.000 đồng và 30.000 đồng thu hút khá đông người dân. Với mức giá bình dân, nhiều người dễ dàng lựa chọn những món đồ phù hợp mà không mất nhiều thời gian.

Anh Nguyễn Văn Kiệt (phía trước) cùng các thành viên trại cơm chuẩn bị dựng trại, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách về dự lễ hội.

Bà Nguyễn Thị Thơm, ngụ xã Giồng Riềng vừa dâng hương tại đình Nguyễn Trung Trực cho biết sau khi thắp hương cụ Nguyễn, gia đình bà đến khu vực mua sắm để tham quan. “Hàng hóa nhiều, giá dễ mua, nhất là những gian hàng đồng giá. Tôi chọn mua vài món đồ đem về nhà sử dụng”, bà Thơm nói.

Người dân tham quan, mua sắm tại các gian hàng đồng giá.

Theo kế hoạch, lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra trong 3 ngày chính, từ ngày 6 đến 8/10 (nhằm ngày 26, 27, 28/8 âm lịch). Trước thời điểm đó, nhiều phần việc đang được các lực lượng liên quan và người dân khẩn trương hoàn tất. Người dân từ nhiều nơi chuẩn bị về phường Rạch Giá, còn những người làm công quả đã có mặt từ nhiều ngày trước. Mỗi người góp một phần sức để chuẩn bị chu đáo cho những ngày lễ hội, phục vụ người dân từ nhiều nơi về tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.