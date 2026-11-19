Ảnh minh hoạ: TASS

Trong bản tin phát đi vào sáng 19/11, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết cuộc gặp ba bên đầu tiên trong lịch sử giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra lúc 14 giờ 30 phút theo giờ địa phương, tức 13 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam.

Các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức tại Nhà khách quốc gia Kỳ Lân Sơn Trang (Qilin Shanzhuang) tại thành phố Thâm Quyến, nơi từng diễn ra các cuộc hội đàm song phương toàn diện giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình.

Như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov đã cho biết trước đó, các cuộc đàm phán sẽ có sự tham dự của các phái đoàn với thành phần đã được thống nhất.

Các bên vẫn đang tiếp tục thảo luận về khả năng ra thông cáo chung sau cuộc gặp.