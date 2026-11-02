Taseco Land tạm ứng hơn 1.900 tỷ đồng GPMB các dự án, tiền khách mua bất động sản trả trước đã gấp đôi đầu năm

Nguồn:Nhật Linh tổng hợp BCTC hợp nhất quý III/2026 Taseco Land.

CTCP Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã: TAL) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần 907,5 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh nghiệp có thêm 20 tỷ đồng lãi tiền gửi và 10 tỷ đồng thu từ phạt bồi thường. Trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 196 tỷ đồng, giảm 12%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.487 tỷ đồng và lãi sau thuế 511 tỷ đồng, đồng loạt tăng 15% và 80%.

Năm nay, TAL đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 11.063 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.512 tỷ đồng. Sau ba quý, doanh nghiệp đã thực hiện được lần lượt 22% và 20%.

Tài sản của TAL tại ngày 30/9 tăng hơn 45% so với đầu năm lên 22.271 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho tăng 72% lên 12.567,5 tỷ đồng, tập trung nhiều tại các dự án Đông Nam Tố Hữu (4.039 tỷ), dự án Duy Tiên – Hà Nam (2.154 tỷ), dự án Phố đi bộ Thái Nguyên (1.978 tỷ), dự án Long Biên (1.669 tỷ)…

Khoản chi bồi thường GPMB cho các dự án của TAL ghi nhận 1.925 tỷ đồng, tăng 1.284 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu tạm ứng cho KCN Thủy Nguyên, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, dự án 65.1 Tam Sơn, dự án Nam Sông Cầu, KCN Yên Sơn…

Danh mục dở dang dài hạn có giá trị 1.035 tỷ đồng, tập trung tại dự án B3-CC2-B Tây Hồ Tây, Taseco Quảng Bình và Đông Nam Tố Hữu.

Nợ phải trả tại 30/9 tăng gần 74% so với đầu năm lên 15.282 tỷ đồng. Trong đó, người mua bất động sản trả tiền trước tăng 105% lên 4.964 tỷ đồng. Nợ vay tăng hơn 75% lên 7.662 tỷ đồng.

Dự án Thanh Hóa của Taseco Land - Ảnh: Nhật Linh.

Tại ngày 30/9, TAL có 19 công ty con, tăng 4 đơn vị so với thời điểm đầu năm. Trong kỳ, TAL phát sinh khoản chi 125 tỷ đồng để góp vốn 50% thành lập CTCP Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Phúc An – một doanh nghiệp có trụ sở tại Bắc Ninh.

Hồi tháng 7, HĐQT của TAL đã thông qua phương án nhận chuyển nhượng hơn 2,6 triệu cổ phần, tương đương 75% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng Plaschem. Bên chuyển nhượng cho TAL là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Plaschem Hà Nam – thành viên thuộc hệ sinh thái CTCP Tập đoàn Hóa chất Nhựa (Plaschem).

Cũng trong tháng 7, TAL thông qua góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng với vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó TAL sở hữu 55%.

Đến tháng 9, TAL tiếp tục thông qua chủ trương góp vốn thành lập CTCP Khu Công nghiệp Taseco Kim Bảng với vốn điều lệ 420 tỷ đồng, trong đó TAL dự kiến góp 65%.

Ở diễn biến mới nhất, ngày 19/10, TAL đã phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập CTCP Khu công nghiệp Taseco Bình Giang với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó TAL góp 70%, đặt trụ sở tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Những động thái nói trên diễn ra trong bối cảnh Taseco Land đang đẩy mạnh mở rộng danh mục bất động sản công nghiệp.