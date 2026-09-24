Taseco Land (TAL) rót hơn 413 tỷ đồng lập hai doanh nghiệp mới

Góp 273 tỷ đồng lập công ty khu công nghiệp

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã ck: TAL) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập CTCP Khu Công nghiệp Taseco Kim Bảng. Theo nghị quyết, công ty mới có vốn điều lệ dự kiến 420 tỷ đồng. Trong đó, Taseco Land góp 273 tỷ đồng, tương ứng 65% vốn điều lệ.

CTCP Khu Công nghiệp Taseco Kim Bảng dự kiến đặt trụ sở tại lô đất DV01 thuộc Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Taseco Land cử ông Nguyễn Văn Nghĩa làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp 273 tỷ đồng tại doanh nghiệp này. Thời hạn ủy quyền là 5 năm kể từ ngày 22/9/2026.

Thành lập doanh nghiệp năng lượng vốn 200 tỷ đồng

Cùng với lĩnh vực khu công nghiệp, Taseco Land cũng dự kiến tham gia thành lập CTCP Đầu tư Năng lượng Taseco với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Theo đó, TAL sẽ góp 140 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn điều lệ. Trụ sở doanh nghiệp dự kiến đặt tại tầng 7, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, TP Hà Nội.

Đối với phần vốn góp tại Đầu tư Năng lượng Taseco, Taseco Land cử 3 người đại diện theo ủy quyền. Trong đó, ông Trần Huy Tưởng đại diện phần vốn 70 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Nghĩa đại diện 56 tỷ đồng và ông Phạm Minh Tuấn đại diện 14 tỷ đồng.

Ông Phạm Minh Tuấn đồng thời giữ chức Tổ trưởng tổ đại diện vốn của Taseco Land tại Đầu tư Năng lượng Taseco. Thời hạn ủy quyền đối với cả 3 đại diện là 5 năm kể từ ngày 22/9/2026.

Theo kế hoạch, Taseco Land sẽ góp vốn vào hai doanh nghiệp bằng tiền, sử dụng nguồn vốn kinh doanh của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, tổng số tiền Taseco Land dự kiến góp vào hai pháp nhân mới là 413 tỷ đồng.

Lợi nhuận tăng mạnh nhưng mới hoàn thành 12,2% kế hoạch

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TAL đạt hơn 1.578,5 tỷ đồng, tăng 69,2% so với cùng kỳ. Sau khi khấu trừ các khoản thuế, phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 306,1 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Taseco Land đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2.512,5 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 6 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 12,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Taseco Land đạt hơn 21.726 tỷ đồng, tăng 41,9% so với đầu năm. Hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản, với gần 11.765 tỷ đồng, tương đương 54,1% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt hơn 15.172 tỷ đồng, tăng 72,4% so với đầu năm. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt hơn 4.582 tỷ đồng, chiếm 30,2% tổng nợ phải trả. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn ở mức 4.707 tỷ đồng, tương đương 31% tổng nợ.