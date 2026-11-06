Taseco Land (TAL): Giải thể doanh nghiệp vừa thành lập, tồn kho bất động sản lập kỷ lục gần 12.600 tỷ đồng

Liên tục thay đổi cấu trúc các pháp nhân thành viên

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (mã chứng khoán TAL, Taseco Land) vừa chính thức phê duyệt chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng. Lý do được ban lãnh đạo đưa ra cho quyết định này là doanh nghiệp không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh. Điều đáng chú ý là pháp nhân này chỉ mới được cấp giấy phép thành lập vào tháng 8 năm 2026. Công ty có trụ sở đặt tại tỉnh Hà Nam (cũ), nay là tỉnh Ninh Bình, với quy mô vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Trong cơ cấu sở hữu, Taseco Land nắm quyền chi phối với 55% vốn, phần còn lại được chia đều cho hai cổ đông cá nhân là bà Đỗ Thị Thúy và bà Đinh Thị Tuyết, mỗi người nắm giữ 22,5%. Vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật do ông Nguyễn Văn Nghĩa đảm nhiệm.

Cùng thời điểm tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp trên, Taseco Land lại khẩn trương xúc tiến thành lập một pháp nhân mới mang tên Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Kim Bảng, cũng đặt trụ sở tại Hà Nam (cũ). Theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua vào cuối tháng 9, doanh nghiệp mới này có vốn điều lệ 420 tỷ đồng. Taseco Land dự kiến sẽ góp 273 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 65%. Toàn bộ phần vốn góp này tiếp tục được ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Nghĩa quản lý trong thời hạn 5 năm tính từ ngày 22/09/2026. Không chỉ tập trung vào bất động sản công nghiệp, công ty còn mở rộng sang mảng năng lượng bằng việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Taseco tại Hà Nội với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Taseco Land nắm giữ 70% cổ phần tương đương 140 tỷ đồng.

Việc gia tăng số lượng các công ty thành viên tiếp tục được đẩy mạnh trong tháng 10. Ngày 19/10, Hội đồng quản trị Taseco Land đã phê duyệt chủ trương góp 350 tỷ đồng, tương đương 70% vốn, để thành lập Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Bình Giang với tổng quy mô vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp này sẽ đặt trụ sở tại Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng. Song song với đó, công ty cũng thông qua kế hoạch thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư NUD Hà Nam với số vốn 10 tỷ đồng do Taseco Land sở hữu 100%. Nguồn vốn giải ngân cho hai đơn vị mới này đều được trích từ nguồn vốn kinh doanh hiện có của công ty mẹ. Các khoản góp vốn này nối tiếp việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Phúc An tại Bắc Ninh hồi tháng 4 với số vốn góp 125 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, công ty đã giải thể Công ty Cổ phần Taseco Hải Phòng vào tháng 3. Tính đến thời điểm cuối tháng 9, Taseco Land đang sở hữu mạng lưới gồm 19 công ty con.

Tồn kho tăng đột biến, dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục

Quá trình mở rộng đầu tư vào các dự án mới thông qua việc lập pháp nhân được thực hiện khi bức tranh kinh doanh quý III năm 2026 của Taseco Land đang có dấu hiệu chững lại. Báo cáo tài chính ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt gần 908 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Đi cùng với đó, lợi nhuận ròng cũng lùi về mức gần 199 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 6%. Nhờ kết quả tích cực từ các quý trước, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vẫn duy trì được tăng trưởng với doanh thu thuần gần 2.487 tỷ đồng, tăng 14,5% và lãi sau thuế gần 511 tỷ đồng, tăng 80%. Hoạt động chuyển nhượng bất động sản vẫn là trụ cột chính khi mang về hơn 1.930 tỷ đồng, chiếm tới 78% tổng doanh thu. Dù vậy, tiến độ hoàn thành kế hoạch năm của doanh nghiệp vẫn đang ở mức rất thấp khi mới chỉ thực hiện được 20% chỉ tiêu lợi nhuận.

Sức ép lớn nhất đối với Taseco Land hiện nay nằm ở chất lượng dòng tiền. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận mức âm kỷ lục hơn 2.900 tỷ đồng, vượt xa mức âm hơn 2.000 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Sự thâm hụt nghiêm trọng này xuất phát trực tiếp từ việc công ty phải liên tục dồn vốn để gia tăng lượng hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Cụ thể, giá trị hàng tồn kho của Taseco Land tính đến cuối tháng 9 đã tăng vọt lên mức kỷ lục gần 12.600 tỷ đồng. Con số này cao hơn 72% so với thời điểm đầu năm và chiếm tỷ trọng lớn nhất với 56% trong tổng cấu trúc tài sản. Phần lớn khối tài sản đang ứ đọng này nằm ở khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án nhà ở và khu đô thị với giá trị lên tới hơn 11.700 tỷ đồng. Thêm vào đó, các khoản phải thu khác cũng phình to từ hơn 434 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 1.120 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng gần 690 tỷ đồng tại dự án Khu công nghiệp Hỗ trợ Đồng Văn 3 và Khu công nghiệp Thủy Nguyên. Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đã tăng mạnh 74% lên mức gần 15.300 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính chiếm một nửa trong số này với hơn 7.600 tỷ đồng, tăng 77% so với đầu năm. Điểm sáng hiếm hoi về nguồn vốn là khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn đã vượt mốc 5.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm, phản ánh lượng tiền khách hàng đặt cọc cho các sản phẩm bất động sản đang triển khai.