Taseco Land (TAL) điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2026, dồn lực thiết lập kỷ lục lợi nhuận mới

Cập nhật chỉ tiêu kinh doanh và bức tranh tài chính chín tháng

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco vừa công bố kế hoạch kinh doanh hợp nhất cập nhật năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 7.756 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.811 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này tương đương 70,1% kế hoạch doanh thu và 72,1% kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hồi tháng 4. So với kết quả thực hiện của năm 2025, kế hoạch mới vẫn đòi hỏi mức tăng trưởng rất cao khi doanh thu dự kiến tăng gần 108% từ nền 3.730,13 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gấp gần 2,7 lần so với mức 673,2 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục từ trước tới nay của doanh nghiệp bất động sản này.

Để hiện thực hóa các con số trên, ban lãnh đạo công ty cho biết đang tập trung toàn bộ nguồn lực để hoàn thiện những dự án trọng điểm như Long Bien Central, Central Lakeside tại thành phố Hà Nội và Central Square tại Thái Nguyên. Các dự án này đang được đẩy nhanh công tác nghiệm thu để tổ chức bàn giao sản phẩm cho khách hàng ngay trong tháng 11 và tháng 12 năm 2026. Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm cho thấy sự chuẩn bị tích cực khi tiền khách hàng trả trước trong hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 4.963,65 tỷ đồng, tăng 104,86% so với thời điểm đầu năm. Khoản tiền này đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn lực triển khai và hoàn thiện các dự án đang trong giai đoạn bán hàng.

Về kết quả kinh doanh thực tế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.486,63 tỷ đồng, tăng 14,54% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 510,84 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 80,28%. Sự tăng trưởng này có đóng góp lớn từ việc biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 34,73% lên 36,52%. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của doanh nghiệp đạt 22.270,75 tỷ đồng, tăng 45,44% so với đầu năm. Cơ cấu nguồn vốn cho thấy sự ổn định với 687 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng 970 tỷ đồng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Dư nợ vay ghi nhận mức 7.662,13 tỷ đồng, tương đương 34,4% tổng tài sản, trong đó 78,5% là các khoản vay dài hạn giúp doanh nghiệp phân bổ nghĩa vụ trả nợ phù hợp với dòng tiền thu hồi từ dự án. Cơ cấu tín dụng chủ yếu được tài trợ bởi BIDV, Agribank, VietinBank và Vietcombank, chiếm 88,4% tổng dư nợ.

Tăng tốc hoàn thiện pháp lý và mở rộng quỹ đất dự án

Cùng với việc thi công các dự án hiện hữu, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý và đầu tư hạ tầng cho danh mục dự án mới. Ban điều hành lựa chọn tiến độ triển khai linh hoạt, bám sát sức cầu của từng địa phương để bảo đảm luôn có sẵn nguồn cung sản phẩm và nguồn vốn đáp ứng diễn biến của thị trường bất động sản.

Tại khu vực Hải Phòng, dự án Khu công nghiệp Taseco Thủy Nguyên giai đoạn 1 đã được khởi công vào tháng 5 năm 2026. Dự án này có quy mô gần 250 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, tọa lạc ngay trong Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải. Vị trí này mang lại lợi thế kết nối trực tiếp với cảng nước sâu Lạch Huyện, sân bay Cát Bi và hệ thống đường cao tốc, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sản xuất, logistics và xuất khẩu của các đối tác.

Chiến lược mở rộng sự hiện diện tại các trung tâm công nghiệp phía Bắc còn được cụ thể hóa qua dự án Taseco Đồng Văn 3 quy mô 223 ha và Khu công nghiệp Yên Sơn quy mô 154,48 ha tại Bắc Ninh. Thông qua thương hiệu Taseco IP, doanh nghiệp định hướng nghiên cứu và phát triển khoảng 10 khu công nghiệp trong những năm tới. Quá trình giải ngân đầu tư sẽ được đánh giá kỹ lưỡng dựa trên khả năng hấp thụ của thị trường và hiệu quả kinh tế của từng dự án cụ thể.

Đối với mảng đô thị, Khu đô thị Duy Tiên quy mô khoảng 115 ha nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố Hà Nội đã được khởi công từ năm 2025. Được bao quanh bởi các cụm công nghiệp lớn, dự án được quy hoạch để cung cấp không gian nhà ở, thương mại và dịch vụ chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho giới chuyên gia và lực lượng lao động tập trung tại khu vực này.