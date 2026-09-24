Taseco Land rót hơn 400 tỷ đồng vào hai pháp nhân mới, lấn sân mảng năng lượng

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land - Mã: TAL) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập hai công ty.

Theo đó, Taseco Land dự kiến góp vốn thành lập CTCP Khu Công nghiệp Taseco Kim Bảng với vốn điều lệ 420 tỷ đồng. Trong đó, Taseco Land góp 273 tỷ đồng, tương đương 65% vốn điều lệ.

Địa chỉ trụ sở dự kiến của công ty tại Lô đất DV01 thuộc Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn II phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Nguồn vốn góp được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Taseco Land.

Bên cạnh đó, Taseco Land dự kiến góp vốn thành lập với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. TAL góp 140 tỷ đồng, tương đương 70% vốn điều lệ.

Địa chỉ trụ sở dự kiến của công ty tại tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, TP Hà Nội. Nguồn vốn góp cũng được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Taseco Land.

HĐQT Taseco Land đồng thời phê duyệt việc cử ông Nguyễn Văn Nghĩa làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của công ty tại CTCP Khu Công nghiệp Taseco Kim Bảng. Thời hạn ủy quyền là 5 năm kể từ ngày 22/9/2026.

Đối với CTCP Đầu tư Năng lượng Taseco, Taseco Land cử ba người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của công ty gồm ông Trần Huy Tưởng đại diện 70 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Nghĩa đại diện 56 tỷ đồng, ông Phạm Minh Tuấn đại diện 14 tỷ đồng. Thời hạn ủy quyền của cả ba người là 5 năm kể từ ngày 22/9/2026.

Ông Phạm Minh Tuấn đồng thời giữ chức tổ trưởng tổ đại diện vốn của Taseco Land tại CTCP Đầu tư Năng lượng Taseco.

Tại ngày 30/6/2026, Taseco Land ghi nhận 15 công ty con, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Nếu hoàn tất việc góp vốn thành lập hai công ty trên, số lượng công ty con của TAL sẽ tiếp tục tăng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TAL kết phiên giao dịch ở mức 22.450 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa 11.315 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu TAL trong vòng một năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).