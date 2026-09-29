Taseco Land phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng

HĐQT CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (HOSE: Taseco Land) đã thông qua phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Nghị quyết HĐQT số 25/2026, số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành là 10 triệu đơn vị, tương đương 1,98% số cổ phiếu đang lưu hành của Taseco Land. Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, công ty dự kiến thu về 100 tỷ đồng.

Với giá mã TAL chốt phiên ngày 29/9 ở mức 22.700 đồng/cổ phiếu, giá phát hành ESOP hiện thấp hơn khoảng 56% so với thị giá.

Cổ phiếu ESOP là cổ phiếu phổ thông, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện thu tiền không quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Phương án phát hành cổ phiếu của Taseco Land (Ảnh: TAL).

Đối tượng được phân phối gồm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng/phó các phòng, ban, người lao động ký hợp đồng từ 5 năm trở lên và lãnh đạo các công ty con đủ điều kiện.

Theo quy chế, số cổ phiếu phân bổ cho người lao động được xác định dựa trên các hệ số về chức danh, vị trí trọng yếu, thời gian làm việc và mức độ đóng góp. Cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng nghìn đơn vị, phần dư sau làm tròn được HĐQT phân bổ cho một số Phó Tổng Giám đốc và trưởng phòng, ban có thâm niên từ 5 năm trở lên.

Danh sách phân phối gồm 106 người, với tổng cộng 10 triệu cổ phiếu. Trong đó, 9,958 triệu cổ phiếu được phân bổ theo hệ số và 42.000 cổ phiếu được chia từ phần dư sau làm tròn.

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT được phân bổ 1,931 triệu cổ phiếu. Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT nhận 1,545 triệu cổ phiếu, trong khi ông Nguyễn Trần Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc nhận 1,287 triệu cổ phiếu.

Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu người lao động nghỉ việc hoặc thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm hoặc từ nhiệm, công ty hoặc Công đoàn sẽ mua lại số cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Các cổ phiếu phát sinh từ cổ phiếu ESOP, nếu có, được mua lại với giá 0 đồng.

Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này đã được Taseco Land trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên ngày 25/4/2026.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Taseco Land vừa phê duyệt chủ trương thành lập hai công ty con mới trong lĩnh vực khu công nghiệp và năng lượng, với tổng vốn góp dự kiến 413 tỷ đồng.

Cụ thể, Taseco Land dự kiến góp 273 tỷ đồng, tương ứng 65% vốn điều lệ tại CTCP Khu Công nghiệp Taseco Kim Bảng. Công ty này có vốn điều lệ 420 tỷ đồng, đặt trụ sở tại Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, tỉnh Ninh Bình.

Tại CTCP Đầu tư Năng lượng Taseco, doanh nghiệp dự kiến góp 140 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn điều lệ. Pháp nhân này có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, đặt trụ sở tại tòa nhà ICON4, Hà Nội. Như vậy, tổng vốn điều lệ của hai công ty con là 620 tỷ đồng, trong đó phần vốn Taseco Land dự kiến góp là 413 tỷ đồng.