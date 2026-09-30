Taseco Land mở rộng đầu tư khu công nghiệp, năng lượng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã chứng khoán: TAL) vừa thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khu công nghiệp và năng lượng, với tổng vốn dự kiến góp 413 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, doanh nghiệp thứ nhất là Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Taseco Kim Bảng, dự kiến có vốn điều lệ 420 tỷ đồng. Taseco Land sẽ góp 273 tỷ đồng, tương đương 65% vốn điều lệ. Trụ sở dự kiến đặt tại lô đất DV01, Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Doanh nghiệp thứ hai là Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Taseco, với vốn điều lệ dự kiến 200 tỷ đồng. Taseco Land dự kiến góp 140 tỷ đồng, tương đương 70% vốn điều lệ. Trụ sở doanh nghiệp dự kiến đặt tại Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội.

Như vậy, tổng vốn điều lệ dự kiến của hai doanh nghiệp mới đạt 620 tỷ đồng, trong đó phần vốn Taseco Land tham gia là 413 tỷ đồng.

Tập trung phát triển bất động sản khu công nghiệp

Bất động sản khu công nghiệp đang được Taseco Land xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong giai đoạn tới, bên cạnh bất động sản đô thị, nhà ở, thương mại và nghỉ dưỡng. Doanh nghiệp định hướng tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp và từng bước gia tăng tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực này trong cơ cấu doanh thu.

Dự án KCN Taseco Thủy Nguyên sở hữu vị trí đắc địa, nằm kế cận KCN VSIP Hải Phòng, kết nối thuận lợi tới cảng nước sâu Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi…( ảnh Taseco Land)

Theo định hướng được Ban lãnh đạo Taseco Land chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đến hết năm 2027, TAL đặt mục tiêu nghiên cứu và phát triển hơn 10 khu công nghiệp. Kế hoạch đầu tư sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường, đồng thời ưu tiên hiệu quả của từng dự án.

Hiện Taseco Land đã phát triển danh mục bất động sản công nghiệp tại một số địa bàn trọng điểm phía Bắc, gồm Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3 tại Ninh Bình với quy mô 223 ha; Khu công nghiệp Taseco Thủy Nguyên giai đoạn 1 tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng, quy mô 250 ha; và Khu công nghiệp Yên Sơn tại Bắc Ninh, quy mô 154,48 ha.

Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3 có quy mô 223 ha hiện đã đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 70%.

Trong đó, Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3 hiện đã đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 70%. Khu công nghiệp Taseco Thủy Nguyên sở hữu vị trí liền kề Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, đồng thời thuận lợi kết nối với cảng nước sâu Lạch Huyện và sân bay quốc tế Cát Bi.

Mở rộng sang lĩnh vực năng lượng

Cùng với việc đẩy mạnh bất động sản khu công nghiệp, việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Taseco được xem là bước mở rộng lĩnh vực hoạt động, hướng tới đa dạng hóa cơ cấu doanh thu trong dài hạn.

Lĩnh vực năng lượng cũng có khả năng tạo sự bổ trợ cho hệ sinh thái bất động sản công nghiệp mà Taseco Land đang phát triển. Khi các khu công nghiệp ngày càng chú trọng hạ tầng đồng bộ, sử dụng năng lượng hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững, việc xây dựng năng lực trong lĩnh vực năng lượng sẽ tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp nghiên cứu các giải pháp tích hợp cho những dự án trong tương lai.

Với việc đồng thời mở rộng đầu tư vào khu công nghiệp và năng lượng, Taseco Land đang từng bước bổ sung các lĩnh vực mới vào hệ sinh thái kinh doanh, bên cạnh các mảng bất động sản truyền thống, qua đó mở rộng dư địa phát triển trong những năm tới.