Taseco Land liên tục đóng, mở pháp nhân trong cuộc đua bất động sản công nghiệp

HĐQT CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã: TAL) vừa thông qua chủ trương giải thể CTCP Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng.

Doanh nghiệp này mới được thành lập vào tháng 8/2026, có trụ sở tại Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) và vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Trong đó, Taseco Land nắm 55% vốn, tương ứng 220 tỷ đồng. Hai cổ đông cá nhân là bà Đỗ Thị Thúy và bà Đinh Thị Tuyết mỗi người sở hữu 22,5%.

Taseco Land vừa thông qua chủ trương giải thể một doanh nghiệp khu công nghiệp chỉ sau chưa đầy ba tháng thành lập.

Đáng chú ý, việc giải thể diễn ra trong bối cảnh Taseco Land đã thông qua kế hoạch thành lập một pháp nhân khác cũng hoạt động trong lĩnh vực khu công nghiệp tại Kim Bảng.

Theo phương án được HĐQT thông qua cuối tháng 9/2026, CTCP Khu công nghiệp Taseco Kim Bảng dự kiến có vốn điều lệ 420 tỷ đồng. Taseco Land góp 273 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 65%. Phần vốn này được ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Nghĩa quản lý trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 22/9/2026.

Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Taseco Land đã có sự thay đổi đáng chú ý về pháp nhân đầu tư tại Kim Bảng: một doanh nghiệp vốn 400 tỷ đồng bị giải thể, trong khi một công ty mới với quy mô vốn 420 tỷ đồng được xúc tiến thành lập. Doanh nghiệp chưa công bố cụ thể nguyên nhân thay đổi ngoài lý do pháp nhân cũ không còn nhu cầu kinh doanh.

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng mạng lưới công ty thành viên của Taseco Land. Tháng 4/2026, doanh nghiệp góp 125 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Phúc An tại Bắc Ninh. Đến tháng 9, công ty thông qua kế hoạch thành lập CTCP Đầu tư Năng lượng Taseco tại Hà Nội, vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó TAL dự kiến nắm 70% vốn.

Ngày 19/10, HĐQT tiếp tục phê duyệt chủ trương góp 350 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn điều lệ, để thành lập CTCP Khu công nghiệp Taseco Bình Giang. Doanh nghiệp mới dự kiến có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, đặt trụ sở tại Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng.

Cùng thời điểm, Taseco Land cũng thông qua kế hoạch thành lập Công ty TNHH Đầu tư NUD Hà Nam với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, do công ty mẹ sở hữu toàn bộ. Ở chiều ngược lại, hồi tháng 3, doanh nghiệp đã giải thể CTCP Taseco Hải Phòng.

Tính đến cuối tháng 9/2026, Taseco Land có 19 công ty con. Việc liên tục thành lập các pháp nhân mới cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động đầu tư sang khu công nghiệp, hạ tầng và năng lượng, bên cạnh lĩnh vực bất động sản nhà ở.

Chiến lược mở rộng được triển khai trong thời điểm tình hình tài chính của Taseco Land xuất hiện một số áp lực.

Báo cáo tài chính quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 908 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 199 tỷ đồng, giảm 6%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt gần 2.487 tỷ đồng, tăng 14,5%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 511 tỷ đồng, tăng 80%. Tuy nhiên, so với kế hoạch lợi nhuận cả năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 20% mục tiêu.

Đáng chú ý hơn là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động này âm hơn 2.900 tỷ đồng, cao hơn mức âm hơn 2.000 tỷ đồng cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, hàng tồn kho của Taseco Land đạt gần 12.600 tỷ đồng, tăng 72% so với đầu năm và chiếm khoảng 56% tổng tài sản. Trong đó, hơn 11.700 tỷ đồng là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản.

Tổng nợ phải trả tăng 74%, lên gần 15.300 tỷ đồng. Riêng dư nợ vay tài chính đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng 77% so với đầu năm.

Trong bối cảnh đó, các kế hoạch góp vốn thành lập doanh nghiệp mới đặt ra yêu cầu về khả năng cân đối nguồn lực tài chính, đặc biệt khi nhiều dự án cần vốn để triển khai đồng thời.

Ngoài hoạt động đầu tư, Taseco Land cũng đang triển khai phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về 100 tỷ đồng. Trong số này, 12 lãnh đạo và người nội bộ đăng ký mua tổng cộng 7,975 triệu cổ phiếu, chiếm 79,75% lượng phát hành. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng.

Trên thị trường, trong giai đoạn tháng 9 – 10/2026, cổ phiếu TAL dao động trong biên độ từ khoảng 21.550 đồng đến 23.850 đồng/cp, thấp hơn vùng đỉnh 52 tuần (lên đến 39.263 đồng/cp) và cao hơn vùng đáy 52 tuần (19.500 đồng/cp).

Vốn hóa thị trường đạt xấp xỉ 11.491 tỷ đồng với lượng cổ phiếu đang lưu hành khoảng 504 triệu đơn vị.