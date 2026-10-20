Taseco Land dự kiến rót 350 tỷ đồng vào doanh nghiệp khu công nghiệp

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, HoSE: TAL) dự kiến góp 360 tỷ đồng thành lập hai doanh nghiệp mới, trong đó có công ty khu công nghiệp với vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 19/10/2026, Taseco Land thông qua chủ trương thành lập hai doanh nghiệp với tổng vốn góp dự kiến 360 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn kinh doanh của công ty.

Trong đó, Taseco Land dự kiến góp 350 tỷ đồng vào CTCP Khu Công nghiệp Taseco Bình Giang, tương ứng 70% vốn điều lệ. Doanh nghiệp mới có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, dự kiến đặt trụ sở tại lô SH.4-S2-R4, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng.

Đối với doanh nghiệp này, Taseco Land cử ông Vũ Quốc Huy làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp. Thời hạn ủy quyền là 5 năm kể từ ngày 19/10/2026.

Taseco Land dự kiến góp 350 tỷ đồng thành lập doanh nghiệp khu công nghiệp Bình Giang và chi thêm 10 tỷ đồng lập công ty mới tại Ninh Bình (Ảnh: Taseco Land).

Khoản vốn còn lại là 10 tỷ đồng được sử dụng để thành lập Công ty TNHH Đầu tư NUD Hà Nam. Taseco Land dự kiến sở hữu 100% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này. Trụ sở công ty đặt tại lô đất DV01, Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Ông Trần Minh Thắng được cử làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Taseco Land tại Đầu tư NUD Hà Nam, với thời hạn 5 năm kể từ ngày 19/10/2026.

Cả hai khoản góp vốn đều được thực hiện bằng tiền. Thời hạn góp vốn dự kiến là 90 ngày kể từ ngày mỗi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc Taseco Land cùng những người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo nghị quyết HĐQT.

Ở diễn biến liên quan, CTCP Tập đoàn Taseco (Taseco Group) đăng ký mua 6 triệu cổ phiếu TAL trong thời gian từ ngày 5/10 đến ngày 3/11/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch hoàn tất, Taseco Group sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ tại Taseco Land từ 302,4 triệu đơn vị lên 308,4 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 60% lên 61,19%.

Về nhân sự, ông Phạm Ngọc Thanh hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT tại cả Taseco Group và Taseco Land. Ông Nguyễn Minh Hải cũng đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT của hai doanh nghiệp.