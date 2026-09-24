Taseco Land dự chi hơn 400 tỷ đồng lập hai doanh nghiệp mới

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Công bố thông tin trên HoSE ngày 24/9, CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, HOSE: TAL) cho biết HĐQT công ty đã thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập hai doanh nghiệp mới.

Doanh nghiệp đầu tiên là CTCP Khu Công nghiệp Taseco Kim Bảng, dự kiến đặt trụ sở tại lô đất DV01 thuộc Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Công ty này có vốn điều lệ 420 tỷ đồng, trong đó Taseco Land dự kiến góp 273 tỷ đồng, tương đương 65% vốn điều lệ.

Doanh nghiệp thứ hai là CTCP Đầu tư Năng lượng Taseco với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, địa chỉ tại tầng 7, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội. Trong đó TAL góp 140 tỷ đồng, tương ứng 70%.

Như vậy, tổng số vốn Taseco Land dự kiến góp để tham gia thành lập hai doanh nghiệp mới là 413 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, Taseco Land ghi nhận 15 công ty con, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Taseco Land có doanh thu thuần hơn 1.578,5 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt gần 306 tỷ đồng, gấp 5 lần.

Năm 2026, Taseco Land lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.512,5 tỷ đồng. Như vậy kết thúc hai quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 12,2% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TAL kết phiên giao dịch hôm nay 24/9 ở mức 22.300 đồng/cổ phiếu, không có nhiều biến động trong thời gian gần đây.