Taseco Land điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2026 vẫn trông vào quý IV

Dự án phố đi bộ trung tâm Thái Nguyên dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận Taseco Land năm 2026. Ảnh: DN

Taseco Land vừa hạ hơn 700 tỷ đồng mục tiêu lợi nhuận năm 2026. Dù vậy, mức lợi nhuận mới vẫn cao gấp gần 2,7 lần năm trước, trong khi gần ba phần tư kế hoạch cả năm còn trông vào kết quả kinh doanh quý IV.

Theo nghị quyết hội đồng quản trị công bố ngày 11/11, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã chứng khoán TAL) điều chỉnh mục tiêu doanh thu hợp nhất từ 11.062 tỷ đồng xuống 7.756 tỷ đồng, giảm gần 30% so với kế hoạch được cổ đông thông qua hồi tháng 4.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm 28,8%, còn 2.318 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng được hạ từ 2.512 tỷ đồng xuống 1.811 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 28%. Riêng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ giảm 18,2%, xuống 1.650 tỷ đồng.

Trao đổi về quyết định điều chỉnh khi năm tài chính chỉ còn chưa đầy hai tháng, một đại diện Taseco Land cho biết những diễn biến của thị trường bất động sản trong chín tháng đầu năm, từ chính sách của Nhà nước đến tâm lý người mua, đã khiến doanh nghiệp phải nhìn lại kế hoạch. Công ty vì thế “thận trọng đánh giá lại chi phí vốn và sức mua”.

Theo vị đại diện, nhiều dự án trọng điểm đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẵn sàng bàn giao trong tháng 12/2026. Tuy nhiên, Taseco Land sẽ “lựa chọn thời điểm bàn giao phù hợp nhằm giảm áp lực tài chính cho khách hàng và đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong dài hạn”.

Doanh nghiệp cũng trông đợi các chính sách điều chỉnh lãi suất từ phía Nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người mua nhà. Trong bối cảnh chi phí vay còn là mối lo của khách hàng, thời điểm bàn giao được cân nhắc cùng với khả năng thanh toán thực tế, thay vì chỉ căn theo tiến độ hoàn thiện công trình.

Đại diện Taseco Land kỳ vọng cách làm này giúp hài hòa lợi ích của người mua và doanh nghiệp, đồng thời giữ được đà tăng trưởng trong những năm tới.

Nhìn lại kết quả kinh doanh các năm trước, kế hoạch mới vẫn cho thấy tham vọng tăng trưởng đáng kể của Taseco Land.

Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu hợp nhất khoảng 3.730 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 673 tỷ đồng. Đây là năm có doanh thu cao nhất trong giai đoạn 2022-2025, vượt mức 3.238 tỷ đồng của năm 2023 và 2.829 tỷ đồng của năm 2022. Riêng năm 2024, doanh thu đạt khoảng 1.684 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cũng có những biến động đáng kể, từ khoảng 473 tỷ đồng năm 2023 tăng lên 685 tỷ đồng năm 2024, trước khi giảm nhẹ còn 673 tỷ đồng trong năm 2025.

Như vậy, dù đã điều chỉnh, mục tiêu doanh thu năm 2026 vẫn cao hơn gấp đôi kết quả năm trước. Lợi nhuận dự kiến không chỉ tăng gần 169% so với năm 2025 mà còn cao gấp khoảng 2,6 lần mức kỷ lục 685 tỷ đồng từng ghi nhận năm 2024.

Nếu hoàn thành, Taseco Land sẽ lập kỷ lục mới ở cả doanh thu và lợi nhuận, với khoảng cách khá xa so với những năm trước.

Kỳ vọng lợi nhuận dồn vào quý cuối năm

Trong chín tháng đầu năm, Taseco Land đạt doanh thu thuần khoảng 2.486 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 510 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh đã cải thiện đáng kể, song mới hoàn thành khoảng 32% mục tiêu doanh thu và 28,2% kế hoạch lợi nhuận sau điều chỉnh.

Để về đích, riêng quý IV doanh nghiệp phải ghi nhận thêm gần 5.270 tỷ đồng doanh thu và khoảng 1.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng gần 68% doanh thu và 72% lợi nhuận cả năm.

Việc lợi nhuận tập trung vào cuối năm không phải điều bất thường với Taseco Land. Năm ngoái, riêng quý IV đóng góp khoảng 58% lợi nhuận cả năm. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc vào quý cuối năm nay lớn hơn đáng kể, cả về tỷ trọng lẫn giá trị tuyệt đối.

Điều này cũng lý giải vì sao dù đã chủ động hạ kế hoạch, Taseco Land vẫn phải nỗ lực rất lớn nếu muốn hoàn thành những chỉ tiêu còn lại.

Cơ sở để doanh nghiệp duy trì mục tiêu cao nằm ở các dự án đã bán hàng, thu tiền từ khách nhưng chưa đến thời điểm bàn giao để ghi nhận doanh thu.

Trong lĩnh vực phát triển bất động sản, doanh nghiệp có thể đã ký hợp đồng, nhận tiền thanh toán theo tiến độ, nhưng doanh thu chỉ được hạch toán khi sản phẩm đáp ứng các điều kiện ghi nhận, trong đó có việc bàn giao và chuyển giao quyền kiểm soát cho người mua.

Với những dự án có quy mô lớn, doanh thu vì thế thường không phân bổ đều giữa các quý. Sau nhiều năm đầu tư và bán hàng, một dự án bước vào giai đoạn bàn giao có thể mang lại nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong một kỳ báo cáo. Đó cũng là điều Taseco Land đang chờ đợi trong những tháng cuối năm nay.

Gần 5.000 tỷ đồng tiền khách hàng trả trước

Một chi tiết đáng chú ý trên báo cáo tài chính của Taseco Land là khoản tiền khách hàng trả trước đã tăng mạnh. Tính đến ngày 30/9, khoản mục này đạt 4.963 tỷ đồng, cao hơn gần 105% so với đầu năm.

Đây là số tiền người mua đã thanh toán theo tiến độ hợp đồng, trong khi các sản phẩm bất động sản liên quan chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Quy mô khoản tiền cho thấy doanh nghiệp đã có một lượng giao dịch đáng kể, dù kết quả bán hàng chưa phản ánh đầy đủ vào doanh thu và lợi nhuận.

Taseco Land vì thế không phải bước vào quý cuối năm với toàn bộ áp lực tìm kiếm khách mua mới. Một phần nguồn thu dự kiến đã có hợp đồng và tiền thanh toán từ trước.

Theo kế hoạch cập nhật, Taseco Land đang tập trung hoàn thiện và nghiệm thu ba dự án gồm Long Bien Central, Central Lakeside tại Hà Nội và Central Square Thái Nguyên.

Đây là những dự án đã được doanh nghiệp đầu tư, phát triển và tổ chức bán hàng trong thời gian qua. Ngay từ đầu năm, nguồn thu từ các dự án bước vào giai đoạn bàn giao đã được xác định là động lực chính cho kế hoạch tăng trưởng năm 2026.