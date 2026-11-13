Taseco Land điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2026

Một dự án tại Thanh Hóa của Taseeco Land - Ảnh: Nhật Linh.

HĐQT của CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã: TAL) vừa thông qua phương án điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Cụ thể, sau cuộc họp ngày 10/11, HĐQT thống nhất giảm 30% chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và giảm 28% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Theo kế hoạch năm 2026 ban đầu, TAL đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 11.063 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.512 tỷ đồng.

Như vậy sau khi điều chỉnh, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận lần lượt giảm xuống còn khoảng 7.741 tỷ đồng và 1.809 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 vừa công bố, TAL ghi nhận doanh thu thuần 907,5 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 196 tỷ đồng, giảm 12%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.487 tỷ đồng và lãi sau thuế 511 tỷ đồng. Tham chiếu kế hoạch kinh doanh vừa điều chỉnh, doanh nghiệp đã thực hiện lần lượt 32% mục tiêu doanh thu và 28% mục tiêu lợi nhuận.

Tài sản của TAL tại ngày 30/9 tăng hơn 45% so với đầu năm lên 22.271 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho tăng 72% lên 12.567,5 tỷ đồng, tập trung nhiều tại các dự án Đông Nam Tố Hữu (4.039 tỷ), dự án Duy Tiên - Hà Nam (2.154 tỷ), dự án Phố đi bộ Thái Nguyên (1.978 tỷ), dự án Long Biên (1.669 tỷ)…

Khoản chi bồi thường GPMB cho các dự án của TAL ghi nhận 1.925 tỷ đồng, tăng 1.284 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu tạm ứng cho KCN Thủy Nguyên, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, dự án 65.1 Tam Sơn, dự án Nam Sông Cầu, KCN Yên Sơn…

Danh mục dở dang dài hạn có giá trị 1.035 tỷ đồng, tập trung tại dự án B3-CC2-B Tây Hồ Tây, Taseco Quảng Bình và Đông Nam Tố Hữu.

Nợ phải trả tại 30/9 tăng gần 74% so với đầu năm lên 15.282 tỷ đồng. Trong đó, người mua bất động sản trả tiền trước tăng 105% lên 4.964 tỷ đồng. Nợ vay tăng hơn 75% lên 7.662 tỷ đồng.