Taseco Land điều chỉnh giảm gần 28% mục tiêu lợi nhuận năm 2026

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, HOSE: TAL) vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, trong đó doanh thu hợp nhất giảm từ 11.062 tỷ đồng xuống 7.756 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế giảm từ 2.512 tỷ đồng xuống 1.811 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết số 31.2026/NQ, HĐQT Taseco Land đã thông qua việc cập nhật các chỉ tiêu kinh doanh năm nay. Như vậy, mục tiêu doanh thu mới thấp hơn khoảng 29,9% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua hồi tháng 4/2026, trong khi chỉ tiêu lợi nhuận giảm gần 27,9%.

Đối với báo cáo tài chính riêng, công ty cũng điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 xuống còn 1.650 tỷ đồng. Các nội dung khác trong kế hoạch kinh doanh được giữ nguyên theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2026.

HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch mới, chủ động phân bổ nguồn lực, xây dựng giải pháp và theo dõi tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu. Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo HĐQT định kỳ hoặc khi được yêu cầu.

Taseco Land giảm gần 39% mục tiêu lợi nhuận năm 2026 (Ảnh: TAL).

Sau 9 tháng đầu năm nay, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần 2.486 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 511 tỷ đồng, tăng 80%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 34,73% lên 36,52%.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 32% mục tiêu doanh thu và 28,2% chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch điều chỉnh. Để hoàn thành các chỉ tiêu mới, Taseco Land cần ghi nhận thêm khoảng 5.269 tỷ đồng doanh thu và 1.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của doanh nghiệp đạt 22.270,8 tỷ đồng, tăng 45,4% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền khoảng 687 tỷ đồng, trong khi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt khoảng 970 tỷ đồng.

Dư nợ vay ở mức 7.662,1 tỷ đồng, chiếm khoảng 34,4% tổng tài sản. Trong đó, các khoản vay dài hạn chiếm 78,5% tổng dư nợ. Đáng chú ý, tiền khách hàng trả trước trong hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 4.963,7 tỷ đồng, tăng 104,9% so với đầu năm.

Về hoạt động đầu tư, doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực hoàn thiện một số dự án nhà ở như Long Bien Central, Central Lakeside tại Trung Văn và Central Square Thái Nguyên, dự kiến đẩy nhanh nghiệm thu, bàn giao sản phẩm trong tháng 11 và 12/2026.

Ở lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Taseco Land đang triển khai Khu công nghiệp Taseco Thủy Nguyên giai đoạn 1 tại Hải Phòng, quy mô gần 250ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 5/2026, nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3 quy mô 223ha tại Ninh Bình và Khu công nghiệp Yên Sơn rộng 154,48ha tại Bắc Ninh. Công ty định hướng nghiên cứu, phát triển khoảng 10 khu công nghiệp trong những năm tới.

Ở diễn biến liên quan, CTCP Tập đoàn Taseco vừa báo cáo đã mua 6 triệu cổ phiếu TAL trong thời gian từ ngày 5/10 đến 3/11/2026. Sau giao dịch, tổ chức này nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 302,4 triệu đơn vị lên 308,4 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 60% lên 61,19% vốn Taseco Land.

Hiện Taseco Land cũng đang triển khai chào bán 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 100 tỷ đồng. Số cổ phiếu này tương đương 1,98% lượng cổ phiếu đang lưu hành và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 26/10 đến 27/11/2026.