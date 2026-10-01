Taseco Group muốn tăng sở hữu Taseco Land lên hơn 61%

Theo công bố trên HoSE, Taseco Group hiện sở hữu 302,4 triệu cổ phiếu TAL và đăng ký mua thêm 6 triệu đơn vị trong thời gian từ ngày 5/10 đến 3/11/2026, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu TAL do Taseco Group nắm giữ sẽ lên 308,4 triệu đơn vị, tương ứng 61,19% vốn điều lệ Taseco Land.

Taseco Group đăng ký mua thêm 6 triệu cổ phiếu của Taseco Land.

Động thái này đáng chú ý khi hồi tháng 3, Taseco Group từng bán hơn 10 triệu cổ phiếu TAL, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ khoảng 62,8% xuống 60%.

Taseco Group là cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan đến nhiều người nội bộ tại Taseco Land. Trong đó, ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT Taseco Land đồng thời là Chủ tịch HĐQT Taseco Group; ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT TAL, cũng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Taseco Group.

Bà Trần Thị Loan - Trưởng ban Kiểm soát Taseco Land là thành viên HĐQT Taseco Group; bà Cao Thị Lan Hương và ông Đỗ Việt Thanh, cùng giữ chức Phó tổng giám đốc TAL, lần lượt là Trưởng ban Kiểm soát và Phó tổng giám đốc Taseco Group. Ông Nguyễn Trần Tùng, Tổng giám đốc Taseco Land, là người đại diện vốn của Taseco Group tại doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh của Taseco Land. Trong quý II/2026, doanh thu thuần tăng hơn 59% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 141,5 tỷ đồng, tăng hơn 305%. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt khoảng 1.579 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 293,7 tỷ đồng, tăng 430,6% so với cùng kỳ.

Đà tăng lợi nhuận không chỉ đến từ doanh thu cao hơn mà còn có sự hỗ trợ từ chi phí tài chính. Trong quý II, chi phí tài chính giảm hơn 40%, trong đó chi phí lãi vay giảm khoảng 40,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào mức tăng lợi nhuận sẽ chưa phản ánh đầy đủ bức tranh tài chính của doanh nghiệp. Taseco Land đang đồng thời mở rộng rất nhanh quy mô tài sản để chuẩn bị cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo.

Theo báo cáo bán niên, tổng tài sản của Taseco Land đến cuối tháng 6/2026 đã tăng đáng kể so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho lên khoảng 11.765 tỷ đồng. Quy mô hàng tồn kho lớn phản ánh lượng vốn đang nằm tại các dự án bất động sản và cũng khiến tiến độ bán hàng, bàn giao sản phẩm trở thành yếu tố quan trọng đối với kết quả kinh doanh những quý tiếp theo.

Đây là đặc điểm cần chú ý của Taseco Land khi doanh thu và lợi nhuận phụ thuộc đáng kể vào tiến độ triển khai, bán hàng và bàn giao các dự án. Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất hơn 11.062 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.512,5 tỷ đồng, lần lượt gần gấp 3 lần và 3,73 lần kết quả năm 2025.

Như vậy, sau 6 tháng, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ mới đạt khoảng 294 tỷ đồng, trong khi mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm là 2.512,5 tỷ đồng. Sự chênh lệch này cho thấy kết quả kinh doanh nửa cuối năm có vai trò rất lớn đối với khả năng hoàn thành kế hoạch mà doanh nghiệp đặt ra.

Được biết, Taseco Land đang trong giai đoạn mở rộng danh mục đầu tư. Trong những tháng gần đây, doanh nghiệp công bố kế hoạch nhận chuyển nhượng 75% vốn tại một doanh nghiệp bất động sản và góp vốn thành lập thêm các công ty mới. Riêng hai doanh nghiệp mới được Taseco Land thông qua chủ trương góp vốn trong tháng 9 có tổng giá trị dự kiến khoảng 410 tỷ đồng.

Một yếu tố khác cần theo dõi là quy mô vốn của Taseco Land. Doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch nâng vốn điều lệ lên trên 5.000 tỷ đồng thông qua các phương án phát hành cổ phiếu. Đồng thời, cuối tháng 9, Taseco Land cũng công bố phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về 100 tỷ đồng nếu phát hành toàn bộ.

Trên thị trường, trong vòng 1 tháng qua, cổ phiếu TAL giảm nhẹ khoảng hơn 7%. Nếu so với hồi đầu năm 2026, thị giá của mã này đã giảm khoảng 34% - 37%.

Tiền thân là CTCP Đầu tư Bất động sản An Bình, Taseco Land được thành lập năm 2009 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Đến tháng 5/2013, doanh nghiệp trở thành đơn vị thành viên của Tập đoàn Taseco – tập đoàn hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ hàng không tại hệ thống sân bay, dịch vụ khách sạn và đầu tư tài chính.

Taseco Land là chủ đầu tư các dự án như các tòa NO2-T1, NO3-T6, NO1-T6, NO1-T4 tại Khu Ngoại giao đoàn (Hà Nội); khu nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu (Hà Nội) quy mô 3,85 ha; khu công nghiệp Đồng Văn III tại Ninh Bình với diện tích 223 ha…