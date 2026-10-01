Taseco Group đăng ký mua 6 triệu cổ phiếu TAL

Khách sạn À La Carte của Taseco Land tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Minh Phong/Mekong ASEAN

Theo công bố giao dịch trên HoSE ngày 30/9, CTCP Tập đoàn Taseco (Taseco Group) hiện nắm giữ 302,4 triệu cổ phiếu TAL, tương ứng tỷ lệ sở hữu 60% vốn điều lệ. Doanh nghiệp đăng ký mua thêm 6 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, trong thời gian từ ngày 5/10 đến ngày 3/11/2026.

Nếu hoàn tất giao dịch, số cổ phiếu TAL do Taseco Group nắm giữ sẽ tăng lên 308,4 triệu đơn vị, tương ứng 61,19% vốn của Taseco Land.

Taseco Group là cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan đến nhiều người nội bộ tại Taseco Land. Trong đó, ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT TAL đồng thời là Chủ tịch HĐQT Taseco Group; ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT TAL, cũng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Taseco Group.

Bà Trần Thị Loan - Trưởng ban Kiểm soát TAL là thành viên HĐQT Taseco Group; bà Cao Thị Lan Hương và ông Đỗ Việt Thanh, cùng giữ chức Phó tổng giám đốc TAL, lần lượt là Trưởng ban Kiểm soát và Phó tổng giám đốc Taseco Group. Ông Nguyễn Trần Tùng, Tổng giám đốc TAL, là người đại diện vốn của Taseco Group tại doanh nghiệp.

Hồi tháng 3 năm nay, Taseco Group đã bán thành công hơn 10 triệu cổ phiếu TAL bằng phương pháp thỏa thuận, hạ sở hữu tại Taseco Land từ 62,79% xuống 60% vốn.

Trên thị trường, cổ phiếu TAL kết phiên 30/9 ở giá 22.800 đồng/cp, không có nhiều biến động trong tháng 9. Còn so với hồi đầu năm nay, mã đã giảm khoảng 37%.

Tạm tính theo giá thị trường, Taseco Group sẽ phải chi khoảng 136 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Diễn biến cổ phiếu TAL.

Taseco Land tiền thân là CTCP Đầu tư Bất động sản An Bình, được thành lập năm 2009 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Đến tháng 5/2013, doanh nghiệp trở thành đơn vị thành viên của Tập đoàn Taseco – tập đoàn hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ hàng không tại hệ thống sân bay, dịch vụ khách sạn và đầu tư tài chính.

Taseco Land là chủ đầu tư các dự án như các tòa NO2-T1, NO3-T6, NO1-T6, NO1-T4 tại Khu Ngoại giao đoàn (Hà Nội); khu nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu (Hà Nội) quy mô 3,85 ha; khu công nghiệp Đồng Văn III tại Ninh Bình với diện tích 223 ha…

Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 11.063 tỷ đồng, gấp gần 3 lần thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 273%.

6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 1.579 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 306 tỷ đồng, gấp 5 lần.