Tasco thu hơn 10.400 tỷ đồng trong một quý

Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 10.430 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.677 tỷ đồng, tăng 75%, đưa biên lợi nhuận gộp lên 16% so với mức 10,5% cùng kỳ.

Xét theo cơ cấu doanh thu, hoạt động bán hàng và dịch vụ vẫn là mảng chủ lực của Tasco, với doanh thu quý III/2026 đạt 9.642 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, kết quả này có sự đóng góp của việc hợp nhất thêm các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái DNP, bên cạnh hoạt động phân phối ô tô và các dịch vụ khác.

Mảng bảo hiểm cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Doanh thu quý III/2026 đạt 601 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác giảm 28% còn 251 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận gộp vẫn tăng 33% đạt 126 tỷ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh cải thiện ở khâu tạo doanh thu và lợi nhuận gộp, kết quả cuối cùng lại giảm đáng kể. Trong quý III/2026, chi phí lãi vay của doanh nghiệp tăng từ 180 tỷ đồng lên 543 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 83% và 40% lên 718 tỷ đồng và 539 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm gần một nửa, còn 308 tỷ đồng, chủ yếu do quý III/2025 từng ghi nhận 532 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính khác, tạo nền so sánh cao. Kết quả, Tasco lãi trước thuế 185 tỷ đồng, giảm 70%; lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, giảm 72% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 32.621 tỷ đồng, tăng 33%. Lợi nhuận gộp tăng 73% lên 4.205 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng, giảm 25%. Lợi nhuận sau thuế đạt 448 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 25%.

Theo kế hoạch năm 2026, Tasco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.083 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 54% chỉ tiêu này.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Tasco đạt 55.104 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất với 13.676 tỷ đồng, tương đương 25% tổng tài sản.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn đạt 9.952 tỷ đồng, tăng 10%; phải thu ngắn hạn đạt 7.676 tỷ đồng và hàng tồn kho ở mức 6.449 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Tasco ở mức 37.047 tỷ đồng, chiếm 67% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ vay đạt 23.560 tỷ đồng, tăng khoảng 1.638 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm 10.869 tỷ đồng, còn vay dài hạn là 12.690 tỷ đồng.

Áp lực chi phí vốn cũng thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh khi chi phí lãi vay 9 tháng lên tới 1.474 tỷ đồng, tăng 151% so với cùng kỳ.

Cùng kỳ, doanh nghiệp chi khoảng 1.585 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác, khiến dòng tiền tự do âm khoảng 1.534 tỷ đồng. Phần thiếu hụt được bù đắp chủ yếu bằng nguồn vay ròng tăng thêm trong kỳ.

Một khoản mục khác đáng chú ý là chi phí lãi vay các dự án BOT đang được ghi nhận trong chi phí trả trước dài hạn. Tại cuối tháng 9/2026, khoản này đạt 1.178 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Đây là khoản chi phí chưa được phân bổ hết vào kết quả kinh doanh, cần được theo dõi trong bối cảnh Tasco có kế hoạch thoái vốn tại mảng BOT.