Tasco muốn rút khỏi toàn bộ dự án BOT: Điều gì đứng sau cuộc tái cấu trúc lớn?

Muốn rút vốn khỏi lĩnh vực từng làm nên tên tuổi

Ngày 21/10/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT, thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng, tái cấu trúc toàn bộ các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) và toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Tasco tại các doanh nghiệp dự án BOT.

Theo nghị quyết, Tasco giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án thoái vốn, tái cấu trúc chi tiết cho từng dự án; thuê đơn vị tư vấn định giá độc lập nhằm xác định giá trị thị trường trước khi quyết định chuyển nhượng.

Doanh nghiệp cũng sẽ làm việc với các ngân hàng tài trợ vốn, các cổ đông và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Đáng chú ý, Hội đồng quản trị Tasco còn yêu cầu tiếp tục nghiên cứu thoái vốn, tinh gọn những khoản đầu tư khác không còn liên quan đến lĩnh vực cốt lõi, nhằm tập trung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh ô tô, giao thông, dịch vụ di chuyển và các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan.

Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý của Tasco, bởi đầu tư BOT từng là một trong những lĩnh vực kinh doanh gắn liền với quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nghị quyết mới dừng ở việc thông qua chủ trương. Tasco chưa công bố danh mục dự án cụ thể sẽ chuyển nhượng, giá trị giao dịch dự kiến cũng như đối tác nhận chuyển nhượng.

Áp lực vốn và cuộc tái phân bổ nguồn lực

Quyết định của Tasco được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang quản lý một khối tài sản lớn, đồng thời duy trì quy mô nợ vay đáng kể.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026, tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của Tasco đạt khoảng 54.698 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức 36.623 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt khoảng 23.730 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, chi phí lãi vay của doanh nghiệp lên tới khoảng 931 tỷ đồng, tương đương hơn 5 tỷ đồng mỗi ngày.

Với đặc thù cần nguồn vốn đầu tư ban đầu lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài, các dự án BOT có thể khiến một lượng vốn đáng kể của doanh nghiệp nằm trong những tài sản có tính thanh khoản không cao.

Bởi vậy, việc chuyển nhượng các khoản đầu tư BOT có thể giúp Tasco thu hồi nguồn lực, giảm mức độ tập trung vốn vào hạ tầng truyền thống và tạo dư địa tài chính cho những lĩnh vực kinh doanh mới.

Một diễn biến đáng chú ý khác là trong tháng 10/2026, Tasco triển khai kế hoạch huy động gần 3.561 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Theo phương án sử dụng vốn, doanh nghiệp dự kiến phân bổ 1.360 tỷ đồng cho Tasco Land, 1.200 tỷ đồng cho Tasco Investment, khoảng 501 tỷ đồng cho Legacy Lakeside và 500 tỷ đồng cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận.

Như vậy, trong cùng một giai đoạn, Tasco vừa lên kế hoạch huy động thêm hàng nghìn tỷ đồng, vừa thông qua chủ trương tái cấu trúc toàn bộ danh mục BOT hiện hữu.

Hai động thái này cho thấy doanh nghiệp đang có sự điều chỉnh đáng kể trong cách thức phân bổ nguồn vốn. Tuy nhiên, việc tiếp tục dự kiến đầu tư vào một dự án cao tốc cũng cho thấy chưa thể kết luận Tasco sẽ hoàn toàn rời bỏ lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Từ sở hữu hạ tầng đến khai thác hệ sinh thái di chuyển

Nhìn rộng hơn, chủ trương thoái vốn BOT có thể được xem là một phần trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh của Tasco.

Nếu trước đây, doanh nghiệp gắn với hoạt động đầu tư, xây dựng và khai thác các công trình giao thông, thì những năm gần đây, Tasco đã mở rộng đáng kể sang phân phối ô tô, bảo hiểm, dịch vụ tài chính và công nghệ giao thông.

Đặc biệt, thông qua VETC, Tasco đang tham gia sâu vào lĩnh vực thu phí điện tử không dừng, thanh toán giao thông và phát triển các dịch vụ dành cho người sử dụng phương tiện.

Sự khác biệt nằm ở chỗ, thay vì trực tiếp sở hữu một công trình giao thông và thu hồi vốn trong nhiều năm, Tasco có thể tập trung khai thác giá trị kinh tế từ khách hàng, phương tiện và các dịch vụ phát sinh trong quá trình di chuyển.

Dù vậy, hiệu quả thực tế của chiến lược này vẫn cần thời gian kiểm chứng. Các lĩnh vực kinh doanh mới cũng có những rủi ro riêng về vốn lưu động, cạnh tranh và biên lợi nhuận.

Vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay là Tasco sẽ chuyển nhượng các khoản đầu tư BOT với mức giá nào, số tiền thực tế có thể thu về bao nhiêu và tác động ra sao đến nghĩa vụ nợ vay cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất.

Nếu được thực hiện thành công, quá trình thoái vốn có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu tài sản và nguồn thu của doanh nghiệp.

Từ một nhà đầu tư hạ tầng BOT đến tập đoàn phát triển hệ sinh thái ô tô và dịch vụ di chuyển, Tasco đang đứng trước một bước ngoặt chiến lược. Tuy nhiên, giá trị thực sự của cuộc chuyển dịch này sẽ chỉ được xác định khi các thương vụ chuyển nhượng được công bố, cùng với hiệu quả sử dụng nguồn vốn thu hồi sau tái cấu trúc.