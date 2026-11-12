Tasco lãi quý III giảm gần 72%, hơn 9.100 tỷ đồng nằm trong hàng tồn kho và dự án dở dang

Doanh thu tăng, lợi nhuận đi xuống

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tasco đạt hơn 10.430 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu, ở mức 6,8%, lên hơn 8.753 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt gần 1.677 tỷ đồng, tăng 75,1%.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh chịu sức ép từ các khoản chi phí. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính giảm 49,5%, còn hơn 308 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 157,8%, lên hơn 562 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay tăng gần 201%, từ hơn 180 tỷ đồng lên gần 543 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí bán hàng tăng 83,5%, lên gần 718 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 40,5%, lên gần 539 tỷ đồng.

Các khoản chi phí gia tăng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Tasco giảm 69,3%, còn hơn 174 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 185 tỷ đồng, giảm 69,8%.

Kết thúc quý III, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 138 tỷ đồng, giảm 71,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt gần 32,8 tỷ đồng, giảm 89,2%.

Tasco báo lãi sau thuế gần 138 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 71,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tasco đạt hơn 32.621 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 4.205 tỷ đồng, tăng 73,5%.

Dù vậy, chi phí tài chính tăng 134,3%, lên hơn 1.522 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 92,2%, lên hơn 1.829 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 523 tỷ đồng, giảm 27,9%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 585 tỷ đồng, giảm 25,4%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 448 tỷ đồng, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 124 tỷ đồng, giảm 63,3%.

Như vậy, dù doanh thu và lợi nhuận gộp tăng trưởng tích cực, áp lực chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí lãi vay, vẫn là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của Tasco trong 9 tháng đầu năm.

Hơn 6.473 tỷ đồng hàng tồn kho, nhiều dự án ghi nhận chi phí dở dang lớn

Bên cạnh diễn biến lợi nhuận, quy mô hàng tồn kho và tài sản dở dang cũng là những điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính của Tasco.

Tại ngày 30/9/2026, hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt hơn 6.473 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm. Sau khi trừ dự phòng giảm giá gần 24,6 tỷ đồng, giá trị hàng tồn kho còn gần 6.449 tỷ đồng.

Trong cơ cấu, hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 3.275 tỷ đồng, tăng 5,5%. Nguyên liệu, vật liệu đạt hơn 1.060 tỷ đồng, tăng 14,1%; chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đạt hơn 877 tỷ đồng, tăng 2,2%. Đáng chú ý, thành phẩm tăng 22,4%, lên gần 662 tỷ đồng.

Đối với chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, dự án Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ chiếm hơn 586 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Hệ thống showroom ghi nhận hơn 38,3 tỷ đồng, giảm từ gần 122 tỷ đồng; dự án điện mặt trời có hơn 28,5 tỷ đồng và các dự án khác hơn 211,6 tỷ đồng.

Ngoài hàng tồn kho, Tasco còn ghi nhận hơn 2.665 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn tại cuối quý III, giảm 7,3% so với đầu năm. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt hơn 2.216 tỷ đồng, giảm 9,7%; chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn đạt hơn 448,6 tỷ đồng, tăng 2,5%.

Một số dự án có giá trị xây dựng cơ bản dở dang lớn gồm Mercure Sơn Trà (Đà Nẵng) với hơn 506,7 tỷ đồng, dự án nhà máy CKD hơn 382,8 tỷ đồng và dự án 104 Phổ Quang với 267,4 tỷ đồng. Các khoản mục này gần như không thay đổi so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, chi phí dở dang tại dự án Nhà máy tại Khu công nghiệp Đất Đỏ giảm mạnh từ hơn 459,3 tỷ đồng xuống còn hơn 24,6 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tại các dự án khác tăng từ hơn 839,3 tỷ đồng lên gần 1.035 tỷ đồng.

Với khoản mục chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn, dự án khu đô thị mới ghi nhận gần 198,7 tỷ đồng, dự án khu nhà ở sinh thái hơn 65,4 tỷ đồng và các dự án khác hơn 184,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, liên quan đến dự án khu đô thị mới, theo bản án số 108/KDTM-PT ngày 30/6/2022 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội về tranh chấp hợp đồng kinh tế, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị phải bàn giao cho Tasco diện tích đất còn thiếu 12.870 m², đồng thời thực hiện hoán đổi một số diện tích đất theo quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt.