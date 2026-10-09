Tasco (HUT): Nợ vay hơn 23.700 tỷ đồng, tiếp tục huy động 3.560 tỷ đồng trái phiếu để làm gì?

Nợ vay hàng chục nghìn tỷ đồng, Tasco tiếp tục tìm nguồn vốn mới

Công ty Cổ phần Tasco đang chuẩn bị triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị dự kiến hơn 3.560 tỷ đồng. Đây là một bước đi đáng chú ý trong chiến lược huy động vốn của doanh nghiệp, nhất là khi quy mô nợ vay hiện hữu đã ở mức hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, trái phiếu dự kiến có lãi suất 10%/năm trong năm đầu tiên. Nếu toàn bộ lượng trái phiếu được phát hành thành công và áp dụng mức lãi suất này, chi phí lãi phát sinh riêng trong năm đầu có thể lên tới khoảng 356 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Dù là trái phiếu chuyển đổi, tức nhà đầu tư có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo các điều kiện được xác định trước, công cụ huy động vốn này không đồng nghĩa với việc Tasco ngay lập tức thoát khỏi nghĩa vụ nợ. Trước thời điểm chuyển đổi, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo điều khoản phát hành. Trường hợp trái phiếu không được chuyển đổi toàn bộ, áp lực thanh toán đối với phần dư nợ còn lại vẫn là vấn đề cần tính đến.

Nhìn vào bức tranh tài chính của Tasco, quy mô đợt huy động vốn càng trở nên đáng chú ý.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức khoảng 36.600 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính chiếm khoảng 23.700 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc các khoản vay và nợ thuê tài chính chiếm gần 65% tổng nghĩa vụ nợ phải trả.

Đáng chú ý, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, chi phí lãi vay của Tasco đã lên tới khoảng 784 tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp phải ghi nhận hàng tỷ đồng chi phí lãi vay.

Con số này cho thấy áp lực chi phí vốn không hề nhỏ đối với hoạt động kinh doanh của Tasco, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược mở rộng quy mô trên nhiều lĩnh vực, từ ô tô, dịch vụ giao thông đến bất động sản.

Một điểm khác cần lưu ý là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm 2026 âm khoảng hàng trăm tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh âm không mặc nhiên phản ánh doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, bởi có thể chịu ảnh hưởng từ biến động hàng tồn kho, các khoản phải thu và chu kỳ kinh doanh. Tuy nhiên, khi đặt cạnh quy mô dư nợ vay và chi phí lãi vay lớn, chỉ tiêu này cho thấy nhu cầu cân đối dòng tiền của Tasco đang là vấn đề cần được theo dõi sát sao.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch huy động thêm hàng nghìn tỷ đồng đặt ra một câu hỏi đáng quan tâm: Nguồn vốn mới sẽ giúp Tasco cải thiện năng lực tài chính và tạo ra dòng tiền bền vững, hay tiếp tục làm gia tăng áp lực nghĩa vụ tài chính trong giai đoạn các khoản đầu tư chưa kịp mang lại hiệu quả?

Hơn một nửa vốn huy động chảy vào bất động sản

Điều đáng chú ý trong phương án huy động vốn lần này không chỉ nằm ở quy mô hơn 3.560 tỷ đồng, mà còn ở cách Tasco dự kiến phân bổ dòng tiền.

Theo kế hoạch, khoảng 1.860 tỷ đồng, tương đương hơn 52% tổng số tiền huy động, sẽ được dành cho lĩnh vực bất động sản. Trong đó, 1.360 tỷ đồng được sử dụng để góp vốn vào Tasco Land, còn hơn 500 tỷ đồng dành cho dự án khu biệt thự cao cấp Việt Trì Legacy Lakeside tại Phú Thọ.

Phần vốn còn lại khoảng 1.700 tỷ đồng được phân bổ cho Tasco Investment với 1.200 tỷ đồng và dự án mở rộng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận với 500 tỷ đồng.

Cơ cấu sử dụng vốn này phần nào phản ánh tham vọng mở rộng hệ sinh thái của Tasco. Từ một doanh nghiệp gắn liền với lĩnh vực hạ tầng giao thông, Tasco đang từng bước xây dựng mô hình kinh doanh đa ngành, hiện diện trong các lĩnh vực phân phối ô tô, dịch vụ thu phí không dừng, bảo hiểm và bất động sản.

Tuy nhiên, việc dành hơn một nửa nguồn vốn huy động từ trái phiếu cho bất động sản cũng đặt ra bài toán về hiệu quả đầu tư và thời gian thu hồi vốn.

Khác với một số hoạt động kinh doanh có khả năng tạo doanh thu thường xuyên, các dự án bất động sản thường đòi hỏi nguồn vốn lớn trong giai đoạn đầu, trong khi dòng tiền thu về phụ thuộc đáng kể vào tiến độ pháp lý, xây dựng, bán hàng và điều kiện thị trường.

Điều này có nghĩa là Tasco có thể phải tiếp tục gánh chịu chi phí vốn trong thời gian các dự án chưa tạo ra nguồn thu tương xứng.

Đáng nói, kế hoạch đầu tư bất động sản được triển khai khi chi phí lãi vay hiện hữu của Tasco đã ở mức đáng kể. Nếu những khoản đầu tư mới không tạo ra dòng tiền theo kỳ vọng, áp lực cân đối nguồn vốn có thể trở nên lớn hơn.

Ở chiều ngược lại, nếu Tasco Land và các dự án được triển khai hiệu quả, nguồn vốn mới có thể giúp doanh nghiệp mở rộng tài sản, gia tăng giá trị đầu tư và bổ sung động lực tăng trưởng trong dài hạn. Vấn đề quan trọng là hiệu quả đó sẽ được hiện thực hóa vào thời điểm nào và có tương xứng với chi phí sử dụng vốn hay không.

Huy động vốn hôm nay, bài toán pha loãng cổ phiếu ngày mai

Không chỉ đặt ra câu hỏi về nghĩa vụ tài chính, phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi còn có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với cơ cấu vốn và quyền lợi cổ đông Tasco.

Theo phương án được công bố, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, không có tài sản bảo đảm, với mức giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu. Nhà đầu tư được quyền chuyển đổi mỗi trái phiếu thành 10 cổ phiếu HUT, tương ứng mức giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Hoạt động chuyển đổi được thực hiện định kỳ hằng năm, bắt đầu sau một năm kể từ ngày phát hành. Đáng chú ý, khi kết thúc kỳ hạn 5 năm, toàn bộ trái phiếu còn lưu hành sẽ được bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu theo phương án phát hành.

Nếu toàn bộ số trái phiếu được chuyển đổi, Tasco dự kiến phát hành thêm khoảng 356 triệu cổ phiếu, đưa vốn điều lệ từ khoảng 10.680 tỷ đồng lên 14.240 tỷ đồng.

Như vậy, lượng cổ phiếu lưu hành có thể tăng thêm khoảng một phần ba so với hiện tại. Khi đó, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông không tham gia mua trái phiếu hoặc không gia tăng sở hữu tương ứng sẽ bị pha loãng.

Đây là điểm cần được cân nhắc bởi việc phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể giúp doanh nghiệp giảm nghĩa vụ nợ khi chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu, nhưng đồng thời làm gia tăng số lượng cổ phiếu lưu hành. Nếu lợi nhuận không tăng tương ứng, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể chịu áp lực.

Nói cách khác, phương án huy động vốn mang đến cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh cho Tasco, nhưng hiệu quả cuối cùng đối với cổ đông vẫn phụ thuộc vào khả năng sử dụng số vốn huy động để tạo ra lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp trong tương lai.

Trước đó, trong báo cáo phát hành tháng 12/2025, VIS Rating từng dự báo Tasco sẽ tiếp tục duy trì trạng thái vay nợ ròng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động đầu tư mới trong 12-18 tháng tiếp theo.

Đến đợt giám sát định kỳ ngày 4/6/2026, tổ chức này vẫn duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn BBB+ với triển vọng ổn định đối với Tasco. VIS Rating đánh giá doanh nghiệp có khả năng cải thiện tỷ lệ nợ vay trên EBITDA nhờ tăng trưởng quy mô hoạt động, đồng thời lưu ý những rủi ro nếu đòn bẩy tài chính tiếp tục gia tăng hoặc dòng tiền suy yếu đáng kể.

Những đánh giá này cho thấy bức tranh tài chính của Tasco không chỉ có áp lực mà còn có những yếu tố hỗ trợ, đặc biệt là quy mô kinh doanh và khả năng tiếp cận nguồn vốn. Tuy nhiên, việc tiếp tục huy động hàng nghìn tỷ đồng để mở rộng đầu tư cũng đồng nghĩa với yêu cầu ngày càng cao đối với hiệu quả sử dụng vốn.

Với Tasco, bài toán đặt ra lúc này không đơn thuần là có huy động thành công hơn 3.560 tỷ đồng hay không, mà là dòng vốn đó sẽ tạo ra bao nhiêu giá trị, trong bao lâu và có đủ sức cải thiện khả năng sinh lời của một doanh nghiệp đang mang trên mình hơn 23.700 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính.

Bởi sau những con số doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng và những kế hoạch đầu tư quy mô lớn, điều thị trường cần nhìn thấy không chỉ là một Tasco ngày càng lớn hơn, mà còn là một Tasco tạo ra dòng tiền tốt hơn, sử dụng vốn hiệu quả hơn và mang lại giá trị tương xứng cho cổ đông.