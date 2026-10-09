Tasco (HUT) chuẩn bị phát hành 3.560 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, rót 52% vốn vào bất động sản

Phát hành trái phiếu chuyển đổi giá 100.000 đồng cho cổ đông hiện hữu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chính thức cấp giấy chứng nhận vào ngày 02/10 cho phép Công ty Cổ phần Tasco (mã chứng khoán: HUT) thực hiện đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Căn cứ theo phương án được thông qua, Tasco chuẩn bị phát hành gần 35,61 triệu trái phiếu chuyển đổi. Tổng giá trị của đợt huy động vốn khổng lồ này ước tính lên tới hơn 3.560 tỷ đồng.

Đợt chào bán được thực hiện thông qua hình thức ưu tiên cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 30:1. Theo đó, nhà đầu tư sở hữu cứ 30 cổ phiếu HUT sẽ được quyền mua 1 trái phiếu với mức giá ấn định 100.000 đồng. Hội đồng quản trị đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách cổ đông hưởng quyền vào ngày 16/10. Các cổ đông có nhu cầu có thể tiến hành đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 21/10 đến ngày 10/11. Quyền mua trái phiếu này cũng được phép chuyển nhượng một lần trong giai đoạn từ 21/10 đến 04/11. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số lượng đăng ký, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phân phối lượng trái phiếu dư thừa cho các nhà đầu tư khác với điều kiện đi kèm không được thuận lợi hơn so với các điều khoản đã chào bán ban đầu cho cổ đông.

Về cấu trúc lô trái phiếu, đây là loại hình trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, không kèm tài sản bảo đảm và thực hiện chi trả lãi định kỳ 6 tháng một lần. Mức lãi suất được áp dụng cố định 10%/năm trong 2 kỳ thanh toán đầu tiên. Kể từ kỳ thứ 3 trở đi, lãi suất sẽ được thả nổi và điều chỉnh dựa trên cơ sở lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng Vietcombank cộng thêm 3,5 điểm phần trăm biên độ. Ước tính nếu phân phối thành công toàn bộ số lượng phát hành và duy trì dư nợ trong suốt năm đầu tiên, Tasco sẽ phải chi ra khoản tiền lãi khoảng 356 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt của lô trái phiếu là nhà đầu tư nắm giữ có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu HUT theo tỷ lệ 1:10, tương đương với mức giá chuyển đổi 10.000 đồng một cổ phiếu. Lộ trình chuyển đổi sẽ được tổ chức mỗi năm một lần, tính từ thời điểm sau 1 năm kể từ ngày phát hành. Khi đáo hạn kỳ hạn 5 năm, toàn bộ số trái phiếu còn đang lưu hành sẽ buộc phải chuyển thành cổ phiếu theo đúng phương án đã công bố. Nếu phương án chuyển đổi được thực hiện toàn bộ, Tasco sẽ phải phát hành thêm hơn 356 triệu cổ phiếu mới, tương đương khối lượng bằng khoảng một phần ba lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại. Việc chuyển đổi này sẽ đẩy quy mô vốn điều lệ của công ty tăng từ 10.680 tỷ đồng lên ngưỡng 14.240 tỷ đồng. Những cổ đông hiện hữu nếu không tham gia gia tăng sở hữu trong đợt phát hành mới này sẽ đối mặt với rủi ro suy giảm tỷ lệ lợi ích và tiếng nói tại doanh nghiệp khi quá trình chuyển đổi kết thúc.

Kế hoạch rót vốn vào bất động sản và bức tranh tài chính đa ngành

Về phương án sử dụng nguồn vốn khổng lồ này, Tasco dự kiến sẽ phân bổ hơn 1.860 tỷ đồng (tương đương 52% tổng số tiền thu về) để trực tiếp đầu tư vào mảng bất động sản. Cụ thể, công ty sẽ rót 1.360 tỷ đồng vào việc góp vốn cho Tasco Land và dành hơn 500 tỷ đồng để tài trợ vốn cho dự án khu biệt thự cao cấp Việt Trì Legacy Lakeside tại tỉnh Phú Thọ. Đối với phần 1.700 tỷ đồng còn lại, công ty sẽ phân bổ 1.200 tỷ đồng góp vốn vào Tasco Investment và trích 500 tỷ đồng để tài trợ cho dự án hạ tầng mở rộng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Toàn bộ lượng vốn huy động dự kiến sẽ được giải ngân theo đúng kế hoạch mà Hội đồng quản trị đã phê duyệt vào khoảng thời gian quý 3 và quý 4 năm 2026.

Việc huy động vốn quy mô lớn thông qua trái phiếu diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái kinh doanh của Tasco do ông Vũ Đình Độ dẫn dắt đang trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ. Công ty liên tục mở rộng ranh giới kinh doanh vượt ra ngoài lĩnh vực cốt lõi truyền thống là xây dựng hạ tầng giao thông. Hiện nay, hệ sinh thái của Tasco đã bao trùm từ mạng lưới phân phối ô tô, cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng VETC cho đến mở rộng dấu ấn ở lĩnh vực bảo hiểm và phát triển dự án bất động sản.

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 cho thấy những tác động từ chiến lược mở rộng. Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của công ty đạt gần 22.200 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng bứt tốc đạt hơn 310 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần kết quả của 6 tháng đầu năm 2025. Dù kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, doanh nghiệp đang phải đối diện với tình trạng dòng tiền kinh doanh âm hơn 413 tỷ đồng. Áp lực nợ vay cũng hiện hữu khi chi phí lãi vay trong nửa năm qua tăng hơn gấp đôi, vọt lên mức 931 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6, tổng nợ phải trả của Tasco neo ở mốc 36.600 tỷ đồng, tăng khoảng 2.300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Riêng khoản mục vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 23.700 tỷ đồng, đối nghịch với nguồn dự trữ tiền và các khoản tương đương tiền chỉ ở mức 3.210 tỷ đồng.

Đánh giá về bức tranh tín dụng của Tasco, trong bản báo cáo phát hành tháng 12 năm 2025, VIS Rating dự báo công ty sẽ tiếp tục duy trì trạng thái vay nợ ròng để đáp ứng nhu cầu vốn tài trợ cho các thương vụ đầu tư mới trong 12 đến 18 tháng tiếp theo. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm này cảnh báo khả năng dòng tiền kinh doanh có thể suy giảm do doanh nghiệp phải duy trì nguồn vốn lớn để phục vụ kế hoạch mở rộng mạng lưới showroom và phát triển dự án mới. Áp lực dòng tiền cũng sẽ chịu thử thách lớn khi gánh nặng trả lãi vay tăng tỷ lệ thuận với quy mô dư nợ. Mặc dù đối diện với nhiều sức ép về thanh khoản, tại đợt giám sát định kỳ gần nhất vào ngày 04/06/2026, VIS Rating vẫn quyết định duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Tasco ở mức BBB+ với triển vọng ổn định. Tổ chức này đặt niềm tin vào tốc độ tăng trưởng quy mô kinh doanh có thể kéo giảm tỷ lệ nợ vay trên EBITDA của Tasco từ khoảng 6 lần trong năm 2024 về sát ngưỡng 5 lần. Rủi ro thanh khoản cũng được giới chuyên gia nhìn nhận vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhờ lợi thế của doanh nghiệp trong việc tiếp cận các hạn mức tín dụng dự phòng từ hệ thống ngân hàng lớn. Tuy nhiên, VIS Rating cũng lưu ý mức xếp hạng này hoàn toàn có thể bị đánh tụt nếu doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh vay nợ thái quá hoặc đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng của dòng tiền tạo ra rủi ro thanh khoản.