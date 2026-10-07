Tasco (HUT) chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu chuyển đổi, dự kiến huy động 3.561 tỷ đồng

Chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu

Công ty cổ phần Tasco (mã ck: HUT) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026 và các công việc liên quan.

Theo đó, Tasco dự kiến chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu mã HUT426001. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu của công ty. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 30:1, tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu sẽ được mua 1 trái phiếu. Trái phiếu dự kiến được phát hành trong một đợt, với giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Nếu phân phối toàn bộ, Tasco dự kiến huy động gần 3.561 tỷ đồng từ đợt phát hành này. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua là 15/10/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 20/10/2026 đến ngày 9/11/2026.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, trái phiếu HUT426001 có kỳ hạn 5 năm. Mỗi kỳ tính lãi kéo dài 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn. Lãi suất trái phiếu được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Cụ thể, trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên, trái phiếu được áp dụng mức lãi suất cố định 10%/năm. Từ kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi cộng thêm 3,5%/năm.

Đáng chú ý, trái phiếu có điều khoản chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:10. Theo đó, mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông, với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần. Việc chuyển đổi được thực hiện trong 5 đợt theo kế hoạch của doanh nghiệp.

Nguồn tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Tasco sử dụng để đầu tư, góp vốn vào công ty con; đầu tư vào các chương trình, dự án trực tiếp hoặc thông qua góp vốn vào công ty con, cũng như hợp tác đầu tư dự án.

Lãi bán niên tăng mạnh

Đợt phát hành được triển khai trong bối cảnh quy mô tài sản và hoạt động kinh doanh của Tasco tiếp tục mở rộng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Tasco mang về doanh thu thuần 22.190,7 tỷ đồng, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 310,5 tỷ đồng, tăng 171,9%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Tasco tăng 4,7% so với đầu năm, lên mức hơn 54.698,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 36.622,9 tỷ đồng, tăng 6,8%.