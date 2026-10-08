Tasco (HUT): Chào bán 3.560 tỷ đồng trái phiếu, dư nợ vay vượt 23.730 tỷ đồng

Tasco huy động gần 3.561 tỷ đồng qua trái phiếu chuyển đổi

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho CTCP Tasco (HUT). Theo hồ sơ, doanh nghiệp sẽ chào bán 35.609.519 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị theo mệnh giá khoảng 3.561,0 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có mã HUT426001, là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Giá chào bán bằng mệnh giá, ở mức 100.000 đồng/trái phiếu.

Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng có hiệu lực. CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là tổ chức tư vấn phát hành.

Tasco huy động gần 3.561 tỷ đồng qua trái phiếu chuyển đổi.

Theo phương án được thông qua, đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua trái phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 15/10/2026.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 30:1, tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu phổ thông được hưởng 1 quyền mua và 1 quyền mua được mua 1 trái phiếu. Quyền mua trái phiếu được chuyển nhượng một lần.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 20/10/2026 đến 4/11/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu từ 20/10/2026 đến 9/11/2026.

Đáng chú ý, đợt huy động vốn mới được triển khai trong bối cảnh quy mô nợ vay của Tasco đang ở mức cao và tiếp tục tăng, đặc biệt tại nhóm vay ngắn hạn.

Dư nợ vay Tasco vượt 23.730 tỷ đồng, vay ngắn hạn tăng 16,4%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản của Tasco tại ngày 30/6 đạt 54.698,2 tỷ đồng, tăng 2.467,0 tỷ đồng, tương đương 4,7% so với đầu năm.

Trong khi đó, nợ phải trả tăng nhanh hơn tài sản, lên 36.622,9 tỷ đồng, tăng 2.334,0 tỷ đồng, tương đương 6,8%. Vốn chủ sở hữu đạt 18.075,3 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 0,7% so với đầu năm.

Diễn biến này cho thấy tốc độ gia tăng nguồn vốn từ nợ đang cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng vốn chủ sở hữu.

Ở phía tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền của Tasco đạt 3.214,7 tỷ đồng, tăng 1,9% so với đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 10.044,6 tỷ đồng, tăng 11,3%, chủ yếu là các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Tài sản dài hạn cũng ghi nhận một số biến động đáng chú ý. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 3.766,0 tỷ đồng, tăng khoảng 874,3 tỷ đồng, tương ứng 30,2% so với đầu năm. Đây là một trong những khoản mục tăng mạnh nhất trong cơ cấu tài sản của Tasco.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 3,1%, xuống 7.253,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 4,0%, lên 6.174,3 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính dài hạn của Tasco đạt 2.186,4 tỷ đồng, tăng 9,5%. Trong đó, đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết đạt 578,7 tỷ đồng, so với 550,7 tỷ đồng đầu năm. Khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác đạt 869,3 tỷ đồng, tăng từ 662,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất trong cơ cấu nguồn vốn là diễn biến của các khoản vay. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Tasco tại cuối tháng 6 đạt 11.283,3 tỷ đồng, tăng khoảng 1.588,9 tỷ đồng, tương đương 16,4% so với đầu năm.

Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 12.447,2 tỷ đồng, tăng khoảng 1,8%.

Như vậy, tổng vay và nợ thuê tài chính của Tasco tại thời điểm 30/6 lên khoảng 23.730,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,3 lần vốn chủ sở hữu.

Đáng chú ý, mức tăng dư nợ tập trung chủ yếu ở kỳ hạn ngắn. Đây là yếu tố cần lưu ý khi Tasco đồng thời chuẩn bị triển khai phương án huy động thêm gần 3.561,0 tỷ đồng thông qua trái phiếu chuyển đổi.

Tasco cho các đơn vị trong hệ sinh thái vay gần 1.000 tỷ đồng

Bên cạnh bức tranh nợ vay, báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy Tasco có hoạt động điều phối vốn đáng chú ý với các đơn vị trong hệ sinh thái.

Trong kỳ, công ty thực hiện các khoản cho vay với tổng giá trị 989,6 tỷ đồng đối với các công ty con và công ty liên kết.

Cụ thể, Tasco Investment nhận 372,1 tỷ đồng; VETC RSA nhận 360,0 tỷ đồng; CTCP Đầu tư ngành nước DNP nhận 204,0 tỷ đồng; Tasco Auto nhận 50,0 tỷ đồng và CTCP Sản xuất và Thương mại DNP nhận 3,5 tỷ đồng.

Hoạt động cho vay này mang về cho Tasco 75,3 tỷ đồng tiền lãi trong kỳ.

Bên cạnh nguồn thu từ cho vay, công ty mẹ Tasco còn ghi nhận 43,6 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận được chia từ các đơn vị trong hệ sinh thái. Trong đó, Tasco Investment đóng góp 18,0 tỷ đồng, Tasco BOT 15,6 tỷ đồng và Tasco Land 10,0 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Tasco phát sinh khoản vay 10,0 tỷ đồng từ VETC và ghi nhận 8,4 tỷ đồng chi phí lãi vay trong 6 tháng đầu năm.

Ngoài các giao dịch tài chính, Tasco còn phát sinh các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các bên liên quan. Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị mua hàng hóa và dịch vụ từ các bên liên quan đạt 13,8 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch với Công ty TNHH Thu phí tự động VETC đạt 9,6 tỷ đồng, Savico Hà Nội 1,5 tỷ đồng và Bảo hiểm Tasco khoảng 0,8 tỷ đồng.

Ở chiều bán hàng và cung cấp dịch vụ, Tasco ghi nhận tổng giá trị 23,3 tỷ đồng, trong đó giao dịch với VETC Digital đạt 13,3 tỷ đồng và Greenlynk Automotives đạt 6,3 tỷ đồng.

Nhìn tổng thể, Tasco đang đứng trước bài toán cân đối nguồn vốn khi quy mô tài sản tiếp tục mở rộng, nhưng nợ phải trả và dư nợ vay tăng nhanh hơn vốn chủ sở hữu. Trong bối cảnh đó, kế hoạch chào bán gần 3.561,0 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi sẽ bổ sung một nguồn vốn đáng kể cho doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng chuyển hóa nguồn vốn huy động thành dòng tiền, lợi nhuận trong các kỳ tới.

Một doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng tài sản hay quy mô huy động vốn, mà còn ở cách nguồn lực được phân bổ và chuyển hóa thành giá trị kinh tế, xã hội và môi trường. Trường hợp Tasco cho thấy một bài toán đáng chú ý: doanh nghiệp chuẩn bị huy động gần 3.561 tỷ đồng qua trái phiếu chuyển đổi trong khi dư nợ vay và nợ thuê tài chính đã vượt 23.730 tỷ đồng. Đằng sau những con số tài chính là câu chuyện về hiệu quả dòng vốn, sức chịu đựng tài chính và khả năng biến nguồn lực thành những giá trị dài hạn. Đây cũng là thước đo quan trọng để nhìn nhận chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp trong tiến trình hướng tới phát triển xanh và bền vững.