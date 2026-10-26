Tasco (HUT) bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới

Tasco bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới

CTCP Tasco (mã ck: HUT) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo Quyết định số 45/2026/QĐ-TGĐ ngày 23/10/2026 của Tổng Giám đốc, Tasco bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Hiếu giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 23/10/2026. Ông Nguyễn Danh Hiếu được hưởng lương, các chế độ và thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo thẩm quyền của Phó Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Tasco và các quy định pháp luật hiện hành.

Việc bổ nhiệm nhân sự mới diễn ra cùng thời điểm Tasco có kế hoạch tái cấu trúc danh mục các dự án BOT, trong đó đáng chú ý là chủ trương thoái vốn khỏi toàn bộ phần vốn góp tại các doanh nghiệp dự án.

Tasco muốn thoái vốn khỏi toàn bộ các dự án BOT

Trước đó, ngày 21/10/2026, HĐQT Tasco đã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng và tái cấu trúc toàn bộ các dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). Theo nghị quyết, Tasco dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu tại Công ty TNHH MTV Tasco BOT và các doanh nghiệp dự án BOT.

Sau khi hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, Tasco sẽ không còn sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp tại các công ty được chuyển nhượng.

HĐQT giao Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền triển khai phương án thoái vốn và tái cấu trúc chi tiết đối với từng dự án.

Trong quá trình này, doanh nghiệp có thể thuê đơn vị tư vấn định giá độc lập để xác định giá trị thị trường trước khi quyết định chuyển nhượng. Tasco cũng sẽ làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các ngân hàng tài trợ dự án, cổ đông và thành viên góp vốn tại các doanh nghiệp dự án để thực hiện các thủ tục liên quan. Việc chuyển nhượng và tái cấu trúc sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật, các hợp đồng và thỏa thuận có liên quan.

Huy động gần 3.561 tỷ đồng qua trái phiếu chuyển đổi

Song song với kế hoạch tái cấu trúc danh mục BOT, Tasco đang triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng trong năm 2026.

Theo kế hoạch được HĐQT thông qua hồi đầu tháng 10, Tasco dự kiến chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu mã HUT426001. Đây là loại trái phiếu có khả năng chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu của công ty. Tỷ lệ thực hiện quyền là 30:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua trái phiếu và 30 quyền mua được mua 1 trái phiếu.

Trái phiếu dự kiến được phát hành trong một đợt, với giá 100.000 đồng/trái phiếu. Nếu phân phối toàn bộ, Tasco có thể huy động gần 3.561 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 15/10/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 20/10 đến 9/11/2026. Theo kế hoạch công bố trước đó, HUT426001 có kỳ hạn 5 năm. Kỳ tính lãi được xác định theo từng giai đoạn 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.

Nguồn tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến được Tasco sử dụng để đầu tư, góp vốn vào công ty con; đầu tư vào các chương trình, dự án trực tiếp hoặc thông qua góp vốn vào công ty con và hợp tác đầu tư dự án.