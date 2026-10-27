Tasco dự kiến thoái toàn bộ vốn tại các dự án BOT trong quý IV

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tasco (Mã: HUT) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng, tái cấu trúc toàn bộ các dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) và phần vốn góp của doanh nghiệp tại các đơn vị liên quan.

Theo nghị quyết, đối tượng chuyển nhượng gồm toàn bộ phần vốn góp của Tasco tại Công ty TNHH MTV Tasco BOT và các doanh nghiệp dự án BOT. Sau khi giao dịch hoàn tất, công ty sẽ không còn sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp tại các đơn vị này.

Công ty đặt mục tiêu hoàn tất việc thoái vốn trong quý IV/2026.

Theo Tasco, kế hoạch nằm trong quá trình tiếp tục rà soát và thoái vốn khỏi các lĩnh vực không cốt lõi, qua đó tập trung nguồn lực vào ô tô, giao thông, dịch vụ di chuyển và các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan, gắn với công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ảnh: Tasco.

Ở một diễn biến khác, Tổng Giám đốc Tasco vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Hiếu giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/10/2026.

Ông Hiếu sinh năm 1983, từng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tasco từ tháng 4/2022 đến tháng 4/2026. Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco và công tác tại CTCP DNP Holding, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và Carpla. Hiện ông không sở hữu cổ phần tại Tasco.

Trước đó, đầu tháng 10/2026, HĐQT Tasco thông qua kế hoạch chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu chuyển đổi mã HUT426001 cho cổ đông hiện hữu. Trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, có giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động dự kiến gần 3.561 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 30:1, tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 15/10; thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 20/10 đến ngày 9/11.

Theo kế hoạch, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, với kỳ tính lãi 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn. Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để đầu tư, góp vốn vào các công ty con và các chương trình, dự án của doanh nghiệp.